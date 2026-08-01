Cette batterie s'adresse à ceux qui veulent voyager léger sans renoncer à une charge rapide et fiable, que ce soit à la plage, en randonnée ou lors d'une longue journée loin d'une prise électrique. Son câble USB-C intégré, tressé et testé pour résister à plus de 10 000 pliures, peut même servir de dragonne de transport, un détail malin qui limite l'encombrement inutile. L'écran numérique affiche en temps réel le pourcentage de batterie restant ainsi que la puissance de charge en cours, un vrai plus pour gérer son autonomie sans mauvaise surprise en cours de journée.