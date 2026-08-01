Partez en vacances l'esprit serein : la batterie externe UGREEN Nexode Pro 55W chute à 35,98 € au lieu de 59,99 € sur Amazon, soit près de 40% de réduction. Avec ses 10 000 mAh et son câble USB-C intégré, elle évite d'oublier son chargeur au fond du sac lors d'une sortie à la plage ou d'une longue journée en extérieur.
La batterie externe Nexode Pro appartient à la gamme d'accessoires de charge premium d'UGREEN, une marque désormais bien identifiée sur le segment des batteries externes et chargeurs rapides. Elle délivre jusqu'à 55 W de puissance de charge, avec une compatibilité PD 45W pour les smartphones classiques et jusqu'à 55W pour les appareils Xiaomi compatibles. Avec seulement 9,0 x 5,0 x 3,3 cm pour 249 g, cette batterie externe tient dans une poche et se révèle même plus compacte qu'un iPhone 17 Pro Max, un vrai atout pour un usage nomade au quotidien.
Pourquoi choisir cette Batterie externe UGREEN Nexode Pro 55W ?
- Un câble USB-C intégré qui évite d'avoir à emporter un accessoire supplémentaire, un détail pratique lors des déplacements
- Un format ultra-compact, plus petit qu'un iPhone 17 Pro Max, facile à glisser dans une poche ou un petit sac
- Une charge simultanée de 3 appareils grâce à ses deux ports et son câble intégré, pratique pour une famille en déplacement
Une batterie pensée pour ne jamais être prise au dépourvu
Cette batterie s'adresse à ceux qui veulent voyager léger sans renoncer à une charge rapide et fiable, que ce soit à la plage, en randonnée ou lors d'une longue journée loin d'une prise électrique. Son câble USB-C intégré, tressé et testé pour résister à plus de 10 000 pliures, peut même servir de dragonne de transport, un détail malin qui limite l'encombrement inutile. L'écran numérique affiche en temps réel le pourcentage de batterie restant ainsi que la puissance de charge en cours, un vrai plus pour gérer son autonomie sans mauvaise surprise en cours de journée.
Le câble intégré et le format compact, l'argument qui distingue vraiment cette batterie
Le véritable avantage concurrentiel de cette Nexode Pro réside dans la combinaison d'un câble USB-C intégré avec un format plus compact qu'un smartphone, une association assez rare sur le marché des batteries externes à cette puissance de charge. Concrètement, cela signifie ne plus jamais se retrouver bloqué faute de câble adapté, tout en conservant un accessoire suffisamment discret pour tenir dans n'importe quelle poche. La contrepartie logique de ce format compact reste une capacité de 10 000 mAh qui permet généralement une à deux recharges complètes de smartphone selon le modèle utilisé, un compromis pertinent entre autonomie et compacité plutôt qu'une capacité maximale au détriment du format.
✅ Les points forts
- Câble USB-C intégré et testé pour plus de 10 000 pliures, un vrai gain de praticité
- Format ultra-compact, plus petit qu'un iPhone 17 Pro Max
- Écran numérique intelligent affichant le pourcentage et la puissance de charge en temps réel
❌ Les limites
- Puissance maximale de 55W réservée exclusivement aux appareils Xiaomi compatibles, les autres smartphones étant limités à 45W
- Capacité de 10 000 mAh limitée à une à deux recharges selon le modèle de smartphone
- Recharge complète de la batterie elle-même limitée à 35W en entrée, pour environ 2 heures selon UGREEN
À 35,98 €, cette batterie externe UGREEN Nexode Pro devient une solution particulièrement pratique pour ne jamais manquer de charge en vacances, portée par son câble intégré et son format ultra-compact. Une réduction de près de 40% qui permet de s'équiper d'un accessoire de charge nomade fiable avant les grands départs.
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