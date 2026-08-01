Pour ceux qui tapent plusieurs heures par jour sur leur ordinateur, le confort de frappe finit par peser lourd dans le choix d'un clavier. Le Logitech MX Keys S, régulièrement cité parmi les meilleurs claviers bureautiques du marché, profite justement d'une remise sur Amazon : 76 € au lieu de 89,99 €.
Lancé en 2023 comme successeur du MX Keys original, ce clavier mise sur une conception pensée pour la productivité plutôt que sur des arguments gaming. Il se connecte via Bluetooth ou via le récepteur Logi Bolt inclus, avec une fonction Easy-Switch permettant de basculer entre trois appareils appairés simultanément. Sa batterie Li-Po de 1500 mAh tient jusqu'à 10 jours avec le rétroéclairage activé, ou plusieurs mois sans, avec une recharge rapide via USB-C qui redonne plusieurs heures d'autonomie en une seule minute de charge.
Pourquoi choisir ce clavier Logitech MX Keys S ?
- Un rétroéclairage intelligent qui s'active automatiquement à l'approche des mains, sans réglage manuel constant
- Une connexion simultanée à trois appareils avec bascule instantanée via Easy-Switch, pratique pour alterner PC et Mac
- Une recharge éclair qui redonne plusieurs heures d'autonomie en une minute via USB-C
Un clavier qui mise tout sur les longues sessions de frappe
Les testeurs s'accordent depuis son lancement sur un point : les touches légèrement creusées épousent la forme des doigts, pour une frappe précise et étonnamment silencieuse malgré le format chiclet. Le châssis fin et incliné, bien que l'inclinaison ne soit pas réglable, repose sur six patins en caoutchouc qui garantissent une bonne stabilité même lors de sessions de frappe intensives. Le logiciel Logi Options+ permet en complément de programmer certaines touches et de créer des macros, utile en contexte professionnel même si cela reste loin des possibilités offertes par un clavier gaming dédié.
Pourquoi ce clavier reste une référence trois ans après sa sortie ?
Ce qui explique la longévité de sa réputation, c'est l'addition de petits détails qui ne sautent pas aux yeux sur une fiche technique mais qui pèsent lourd à l'usage quotidien : le témoin de niveau de batterie visible directement sur le clavier, le bouton marche/arrêt qui préserve l'autonomie entre les sessions, ou encore la fabrication à partir de 26% de matériaux recyclés. Sur certains modèles, un défaut revient toutefois dans les retours utilisateurs : l'absence de chargeur secteur fourni, la recharge USB-C se faisant uniquement via un câble branché à l'ordinateur, ce qui peut rallonger le temps de charge par rapport à un adaptateur mural dédié.
✅ Les points forts
- Rétroéclairage intelligent qui s'adapte automatiquement à l'environnement
- Connexion simultanée à trois appareils avec bascule rapide via Easy-Switch
- Recharge rapide USB-C, plusieurs heures d'autonomie récupérées en une minute
❌ Les limites
- Inclinaison du clavier fixe, non réglable selon la préférence de l'utilisateur
- Absence de chargeur secteur fourni, recharge uniquement via câble USB-A vers USB-C
- Certaines touches surchargées de symboles selon plusieurs retours d'utilisateurs
À 76 €, le Logitech MX Keys S reste une valeur sûre pour qui cherche un clavier bureautique confortable, silencieux et pensé pour un usage multi-appareils au quotidien. Une remise qui permet d'accéder à une référence du secteur sans attendre une prochaine promotion.
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