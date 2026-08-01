Ce qui explique la longévité de sa réputation, c'est l'addition de petits détails qui ne sautent pas aux yeux sur une fiche technique mais qui pèsent lourd à l'usage quotidien : le témoin de niveau de batterie visible directement sur le clavier, le bouton marche/arrêt qui préserve l'autonomie entre les sessions, ou encore la fabrication à partir de 26% de matériaux recyclés. Sur certains modèles, un défaut revient toutefois dans les retours utilisateurs : l'absence de chargeur secteur fourni, la recharge USB-C se faisant uniquement via un câble branché à l'ordinateur, ce qui peut rallonger le temps de charge par rapport à un adaptateur mural dédié.