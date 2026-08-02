Pour ceux qui veulent s'initier à la prise de vue aérienne sans investir dans un modèle professionnel, le DJI Lito 1 coche déjà beaucoup de cases. Lancé en 2026 comme nouvelle porte d'entrée de la marque, ce drone profite d'une remise sur Amazon : 320 € au lieu de 379 € avec sa radiocommande RC-N3.
Le DJI Lito 1 remplace la gamme Mini d'entrée de gamme de DJI, avec un capteur CMOS de 1/2 pouce capable de capturer des photos en 48 Mpx et des vidéos 4K jusqu'à 100 images par seconde en 10 bits. Pesant moins de 250 g, il entre dans la catégorie C0 en Europe, ce qui lui permet de voler dans de nombreuses zones sans autorisation spécifique. Il embarque un gimbal mécanique 3 axes pour stabiliser les prises de vue ainsi qu'une détection d'obstacles omnidirectionnelle, une fonction rare à ce niveau de prix.
Pourquoi choisir ce drône ultra compacte DJI Lito 1 ?
- Une détection d'obstacles omnidirectionnelle rare sur un drone de ce segment de prix
- Un poids sous les 250 g qui simplifie les démarches réglementaires pour voler en Europe
- Une vidéo 4K jusqu'à 100 i/s, suffisante pour des ralentis fluides sans matériel professionnel
Un drone pensé pour simplifier la prise en main
Les tests s'accordent sur un point : ce modèle vise clairement les débutants, avec des modes de vol intelligents comme ActiveTrack 360°, les QuickShots et les MasterShots qui automatisent la réalisation de séquences complexes. La recharge reste également pensée pour la simplicité, avec un temps de charge direct d'environ 73 minutes par batterie, ou 45 minutes via la station de charge dédiée. Plusieurs testeurs soulignent toutefois que l'autonomie réelle en conditions de vol s'établit plutôt autour de 23 minutes, loin des 36 minutes annoncées en théorique, un écart classique sur ce type de drone mais à garder en tête.
Ce que le capteur 1/2 pouce change par rapport à un modèle plus haut de gamme
Comparé au DJI Lito X1, doté d'un capteur plus grand de 1/1,3 pouce et d'un LiDAR frontal, le Lito 1 fait des concessions logiques sur la qualité d'image en conditions de faible luminosité. Un test allemand souligne d'ailleurs que ce modèle vole de façon stable et longtemps, mais montre ses limites sur la qualité d'image et les accessoires disponibles par rapport à des drones plus onéreux. Pour un usage occasionnel de captation de vacances ou de paysages en plein jour, ces limites restent toutefois peu pénalisantes, la plupart des retours saluant un bon compromis pour découvrir la prise de vue aérienne.
✅ Les points forts
- Détection d'obstacles omnidirectionnelle, rare à ce niveau de prix
- Poids sous les 250 g, simplifiant la réglementation de vol en Europe
- Modes de vol intelligents (ActiveTrack 360°, QuickShots, MasterShots) accessibles aux débutants
❌ Les limites
- Autonomie réelle plus proche de 23 minutes que des 36 minutes annoncées en théorique
- Qualité d'image en faible luminosité en retrait par rapport au DJI Lito X1 ou aux DJI Mini Pro
- Radiocommande RC-N3 fournie nécessite un smartphone pour l'affichage, contrairement à la RC 2 à écran intégré vendue séparément
À 320 €, le DJI Lito 1 avec sa radiocommande RC-N3 reste une porte d'entrée solide dans l'univers du drone DJI, à condition d'accepter les compromis logiques d'un modèle d'entrée de gamme sur l'autonomie réelle et la qualité d'image en basse lumière. Une remise à saisir pour qui veut découvrir la prise de vue aérienne sans investir dans un modèle plus onéreux.
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