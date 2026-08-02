Les tests s'accordent sur un point : ce modèle vise clairement les débutants, avec des modes de vol intelligents comme ActiveTrack 360°, les QuickShots et les MasterShots qui automatisent la réalisation de séquences complexes. La recharge reste également pensée pour la simplicité, avec un temps de charge direct d'environ 73 minutes par batterie, ou 45 minutes via la station de charge dédiée. Plusieurs testeurs soulignent toutefois que l'autonomie réelle en conditions de vol s'établit plutôt autour de 23 minutes, loin des 36 minutes annoncées en théorique, un écart classique sur ce type de drone mais à garder en tête.