Les testeurs saluent unanimement la qualité du microphone HyperClear et la précision de la spatialisation audio pour repérer les bruits de pas en jeux FPS, deux arguments décisifs pour les joueurs compétitifs. L'autonomie varie toutefois selon la plateforme et le mode de connexion utilisé : un test détaille environ 70 heures sur PC via 2,4 GHz, mais seulement 45 heures sur PlayStation 5 avec la même connectivité, et entre 30 et 40 heures en combinant audio simultané Bluetooth et 2,4 GHz. Ce point mérite d'être connu avant l'achat, l'autonomie affichée en fiche produit correspondant au meilleur scénario possible plutôt qu'à un usage moyen sur toutes les configurations.