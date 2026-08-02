Alors que la pénurie mondiale de puces mémoire pousse Google à relever le prix de ses futurs Pixel 11 de 100 €, Amazon prend le contre-pied avec l'iPhone 17 Pro 256 Go, proposé à 1229 € au lieu de 1329 €. Une remise de 100 € qui tombe à point nommé pour qui hésitait à investir dans le haut de gamme Apple.
Présenté le 9 septembre 2025, l'iPhone 17 Pro inaugure un châssis unibody en aluminium forgé à chaud avec un système de refroidissement par chambre à vapeur, une première pour la gamme Pro. Il embarque la puce A19 Pro, gravée en 3 nm, avec un CPU 6 cœurs, un GPU 6 cœurs intégrant du ray tracing matériel et 12 Go de RAM. Côté photo, le système Fusion 48 MP repense entièrement les trois capteurs arrière, avec un téléobjectif tétraprisme offrant un zoom optique jusqu'à 8x, une première sur iPhone.
Pourquoi choisir cet Apple iPhone 17 Pro 256 Go ?
- Un zoom optique 8x inédit sur iPhone, porté par un téléobjectif tétraprisme de 200 mm
- Une puce A19 Pro avec chambre à vapeur, pensée pour encaisser les charges intensives sans surchauffe
- Une remise de 100 € qui arrive alors que le marché s'oriente vers des prix plus élevés, Google et Samsung ayant tous deux annoncé des hausses récentes
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Une promo à contre-courant d'un marché sous tension
Le contexte rend cette baisse d'autant plus notable : Google prépare une hausse d'environ 100 € sur ses futurs Pixel 11, avec la disparition pure et simple de l'option 128 Go, une décision justifiée par une pénurie de puces mémoire DRAM dont les prix ont bondi de plus de 70% depuis début 2025. Samsung a suivi une logique similaire sur le Galaxy S26, en doublant le stockage de base tout en augmentant son prix conseillé. Selon IDC, le prix de vente moyen des smartphones a progressé de 14% en 2026, un climat qui rend une remise de 100 € sur un iPhone Pro d'autant plus rare.
Ce que la puce A19 Pro change concrètement
Le Neural Engine 16 cœurs et le GPU avec Neural Accelerators par cœur ciblent avant tout les usages gourmands : montage vidéo 4K, jeux avec ray tracing ou traitement photo avancé en temps réel. Le système photo profite lui aussi de cette puissance supplémentaire, avec une prise en charge du ProRes RAW et de la vidéo 4K à 120 images par seconde sur le téléobjectif. Pour un usage quotidien plus classique, ces capacités restent en réserve : l'essentiel du gain perceptible se ressent surtout sur la fluidité générale et l'autonomie, portée à 31 heures de lecture vidéo contre 25 heures sur le modèle précédent.
✅ Les points forts
- Zoom optique 8x, une première sur iPhone, porté par un téléobjectif tétraprisme
- Refroidissement par chambre à vapeur, une nouveauté pour limiter la surchauffe lors d'usages intensifs
- Autonomie en hausse, jusqu'à 31 heures de lecture vidéo
❌ Les limites
- Prix qui reste élevé malgré la remise, dans l'absolu comme face à la concurrence Android d'entrée de gamme
- Stockage de base à 256 Go, sans option 128 Go, comme la tendance générale du marché haut de gamme
- Gains de la puce A19 Pro surtout perceptibles sur des usages avancés (montage vidéo, ray tracing), moins visibles au quotidien
À 1229 €, l'iPhone 17 Pro 256 Go profite d'une remise qui détonne dans un marché des smartphones où la tendance est plutôt à la hausse des prix, comme le confirme l'annonce récente de Google sur ses futurs Pixel 11. Une occasion à saisir pour accéder au haut de gamme Apple sans attendre une éventuelle prochaine augmentation généralisée du secteur.
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