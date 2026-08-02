Le contexte rend cette baisse d'autant plus notable : Google prépare une hausse d'environ 100 € sur ses futurs Pixel 11, avec la disparition pure et simple de l'option 128 Go, une décision justifiée par une pénurie de puces mémoire DRAM dont les prix ont bondi de plus de 70% depuis début 2025. Samsung a suivi une logique similaire sur le Galaxy S26, en doublant le stockage de base tout en augmentant son prix conseillé. Selon IDC, le prix de vente moyen des smartphones a progressé de 14% en 2026, un climat qui rend une remise de 100 € sur un iPhone Pro d'autant plus rare.