Pour ceux qui veulent une source d'électricité fiable en camping-car, en cas de coupure de courant ou tout simplement en extérieur, EcoFlow fait partie des références incontournables du marché des batteries nomades. Sa DELTA 2 Max, particulièrement appréciée pour sa capacité généreuse et sa recharge rapide, profite justement d'une remise sur Amazon : 949 € au lieu de 1199 €.
La DELTA 2 Max embarque une batterie LiFePO4 (LFP) d'une capacité nominale de 2048 Wh, une technologie reconnue pour sa durabilité avec 3000 cycles de charge garantis à 80% de capacité. Sa puissance de sortie atteint 2400 W en continu, avec un pic possible jusqu'à 3100 ou 3400 W selon les sources grâce à la technologie X-Boost, capable d'alimenter la quasi-totalité des appareils électroménagers courants. Point fort régulièrement souligné par les tests : sa recharge, qui passe de 0 à 80% en seulement 43 minutes en combinant charge secteur et solaire, ou en environ une heure via le secteur seul.
Pourquoi choisir cette EcoFlow DELTA 2 Max ?
- Une recharge complète en environ une heure, bien plus rapide que la majorité des batteries nomades concurrentes
- Une capacité extensible jusqu'à 6144 Wh, pour ajuster l'autonomie selon les besoins sans changer de station
- Une batterie LFP réputée pour sa longévité, avec une durée de vie annoncée jusqu'à 10 ans
Une autonomie qui tient réellement ses promesses en usage réel
Plusieurs tests indépendants confirment que l'autonomie annoncée par EcoFlow se vérifie plutôt bien en conditions réelles : un test relève encore 51% de batterie après 20 heures d'utilisation continue, avec une estimation totale de 26 heures d'autonomie sur ce cycle précis. Un autre test plus récent, simulant une coupure de courant classique, mesure qu'il reste encore 12% de batterie après 24 heures pile d'utilisation, largement suffisant pour couvrir une panne de secteur classique de 6 à 12 heures. Avec une batterie d'extension supplémentaire, cette même autonomie peut dépasser 48 heures, un argument de poids pour ceux qui redoutent les coupures prolongées.
Ce que 2400 W permettent réellement d'alimenter
Concrètement, cette puissance suffit à faire fonctionner la quasi-totalité de l'électroménager courant : un test évoque une utilisation crédible pour du "vrai électroménager", un camping-car ou un petit setup domestique en cas de coupure. À titre d'exemple, une glacière à compresseur consommant 35 à 40 W peut fonctionner en continu pendant près de deux jours sur une seule charge, tandis qu'un ordinateur portable de 60 W peut être rechargé intégralement une trentaine de fois. Un test souligne toutefois un rendement réel d'environ 77%, la capacité utilisable se situant plutôt autour de 1789 Wh sur les 2048 Wh nominaux annoncés, un écart classique sur ce type de technologie mais à connaître avant l'achat.
✅ Les points forts
- Recharge complète en environ une heure, l'une des plus rapides de sa catégorie
- Batterie LFP durable, jusqu'à 3000 cycles et 10 ans de durée de vie annoncée
- Capacité extensible jusqu'à 6144 Wh selon les besoins
❌ Les limites
- Rendement réel d'environ 77%, la capacité utilisable étant inférieure à la capacité nominale annoncée
- Poids conséquent d'environ 23-24 kg, moins pratique pour un transport fréquent
- Prix d'entrée qui reste élevé même après remise, dans une catégorie de produits globalement premium
À 949 €, l'EcoFlow DELTA 2 Max reste un investissement conséquent mais cohérent au vu de sa capacité, de sa rapidité de recharge et de la fiabilité de sa batterie LFP, des arguments qui expliquent sa réputation de référence sur le marché des stations électriques portables. Une remise à saisir pour qui veut sécuriser son alimentation électrique en camping-car, en vanlife ou en cas de coupure à la maison.
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