Concrètement, cette puissance suffit à faire fonctionner la quasi-totalité de l'électroménager courant : un test évoque une utilisation crédible pour du "vrai électroménager", un camping-car ou un petit setup domestique en cas de coupure. À titre d'exemple, une glacière à compresseur consommant 35 à 40 W peut fonctionner en continu pendant près de deux jours sur une seule charge, tandis qu'un ordinateur portable de 60 W peut être rechargé intégralement une trentaine de fois. Un test souligne toutefois un rendement réel d'environ 77%, la capacité utilisable se situant plutôt autour de 1789 Wh sur les 2048 Wh nominaux annoncés, un écart classique sur ce type de technologie mais à connaître avant l'achat.