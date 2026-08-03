En période de canicule prolongée, les climatiseurs mobiles deviennent rapidement en rupture de stock chez la plupart des enseignes, la demande explosant en quelques jours à chaque nouvelle alerte météo. Une deuxième vague de chaleur est même déjà anticipée pour la première quinzaine d'août, avec une alternance entre périodes très chaudes et épisodes orageux, ce qui laisse penser que la demande en climatisation restera soutenue sur les prochaines semaines. Profiter d'un modèle encore en stock à prix réduit permet donc d'éviter le risque de devoir acheter en urgence à plein tarif, ou de se retrouver sans solution lors du prochain pic de chaleur.