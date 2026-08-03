Alors que la France traverse sa quatrième vague de chaleur de l'été 2026, avec des températures dépassant les 35°C dans le Sud et une nouvelle canicule redoutée autour du 10-15 août, trouver un climatiseur mobile encore disponible devient un vrai défi. Le Olimpia Splendid Dolceclima 10 000 BTU/h fait partie des rares modèles encore en stock et livrés rapidement sur Amazon, à 312,99 € au lieu de 419 €.
Ce climatiseur monobloc portable délivre une puissance de refroidissement de 10 000 BTU/h, soit environ 2,9 kW, suffisante pour rafraîchir une pièce jusqu'à 80 m³ selon le fabricant. Il fonctionne au gaz réfrigérant R290, une alternative plus respectueuse de l'environnement que les anciens fluides frigorigènes, avec une quantité de charge de 170 g. Au-delà de sa fonction de refroidissement, il propose aussi un mode ventilateur et un mode déshumidificateur, avec une minuterie programmable sur 24 heures et une télécommande incluse pour un pilotage à distance.
Pourquoi choisir ce climatiseur Olimpia Splendid ?
- Un modèle encore en stock et livré rapidement, une denrée rare en pleine vague de chaleur alors que de nombreux climatiseurs sont épuisés chez les revendeurs
- Une triple fonction (froid, ventilation, déshumidification) qui couvre les besoins toute l'année, pas seulement l'été
- Un gaz réfrigérant R290, plus écologique que les anciens fluides encore utilisés sur certains modèles concurrents
Un climatiseur qui tombe à point nommé face à une saison hors norme
Météo-France anticipe un été 2026 parmi les plus chauds jamais observés, avec un excédent de température de +1,5 à +2°C sur l'ensemble du territoire pour la période juillet-septembre. Après trois vagues de chaleur déjà traversées depuis le printemps, une quatrième canicule s'est installée dès le 1er août, plaçant plusieurs départements du Sud-Est en vigilance orange avec des pics attendus lundi, avant une possible accalmie en fin de semaine. Certains prévisionnistes évoquent même la possibilité que ce mois d'août 2026 dépasse en intensité la canicule historique de 2003, un scénario qui rend l'équipement en climatisation particulièrement urgent pour de nombreux foyers.
Ce que cette disponibilité change concrètement pour les acheteurs
En période de canicule prolongée, les climatiseurs mobiles deviennent rapidement en rupture de stock chez la plupart des enseignes, la demande explosant en quelques jours à chaque nouvelle alerte météo. Une deuxième vague de chaleur est même déjà anticipée pour la première quinzaine d'août, avec une alternance entre périodes très chaudes et épisodes orageux, ce qui laisse penser que la demande en climatisation restera soutenue sur les prochaines semaines. Profiter d'un modèle encore en stock à prix réduit permet donc d'éviter le risque de devoir acheter en urgence à plein tarif, ou de se retrouver sans solution lors du prochain pic de chaleur.
✅ Les points forts
- Encore en stock et livré rapidement, alors que la demande explose en période de canicule
- Triple fonction refroidissement, ventilation et déshumidification
- Gaz réfrigérant R290, une option plus respectueuse de l'environnement
❌ Les limites
- Niveau sonore relativement élevé, entre 62 et 65 dB selon les mesures, à prendre en compte pour un usage nocturne
- Poids conséquent d'environ 23 à 24,7 kg, qui limite la mobilité au quotidien malgré le format "portable"
- Surface couverte de 80 m³ qui reste théorique, l'efficacité réelle dépendant fortement de l'isolation de la pièce
À 312,99 €, ce climatiseur mobile Olimpia Splendid arrive à point nommé alors que la France traverse une nouvelle canicule et qu'une quatrième vague de chaleur est redoutée autour du 10-15 août. Sa disponibilité immédiate et sa livraison rapide en font une option à saisir sans attendre, le risque de pénurie généralisée augmentant à chaque nouvel épisode de chaleur.
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