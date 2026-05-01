Le MAMMOTION YUKA Mini 2 est probablement la surprise de notre sélection. À moins de 700 €, elle embarque un capteur LiDAR 360°, une technologie qu'on trouvait encore il y a deux ans uniquement sur des modèles à 1 500 € et plus. Elle couvre des surfaces allant jusqu'à 800 m² selon la version choisie, ce qui en fait la candidate idéale pour les jardins de taille moyenne.

L'installation est d'une simplicité remarquable : la YUKA Mini 2 part en reconnaissance autonome et génère elle-même la carte de votre jardin. Pas de câble, pas d'antenne à positionner. Les retours d'utilisateurs réels sont unanimes sur la fiabilité de la navigation et la qualité régulière de la tonte, même sur des pelouses avec quelques irrégularités. Mammotion a aussi prouvé sa réactivité en corrigeant rapidement les rares bugs logiciels signalés par sa communauté.

Sa seule vraie limite : elle n'est pas taillée pour les jardins dépassant 1 000 m². Pour tout le reste, c'est difficile de faire mieux à ce prix.