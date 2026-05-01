Les robots tondeuses ont changé de dimension. Sans fil, autonomes, capables de naviguer au centimètre près grâce au LiDAR ou au GPS RTK, les modèles de 2026 n'ont plus grand-chose à voir avec leurs ancêtres à câble périphérique. Que vous ayez 250 m² à entretenir ou une grande pelouse dépassant 1 500 m², il existe aujourd'hui une solution adaptée à votre jardin, et à votre budget.
Le marché des robots tondeuses sans fil a explosé ces deux dernières années. Plus besoin d'enterrer un câble périphérique : les nouvelles générations cartographient votre jardin elles-mêmes, grâce au LiDAR, au GPS RTK ou à la vision par IA. Résultat, l'installation se fait en quelques minutes, et les prix sont devenus bien plus accessibles qu'on ne le croit. Pour vous aider à faire le bon choix ce printemps, voici les cinq robots tondeuses que nous recommandons en ce moment, tous passés entre les mains de notre testeur Clubic.
Notre TOP 5 des robots tondeuses qui valent le coup :
- MAMMOTION YUKA Mini 2, notre coup de cœur
- Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro, la référence pour les grands jardins
- DREAME A1 Pro, le plus polyvalent pour les jardins complexes
- MOVA LiDAX Ultra 1200, le bon compromis sur les surfaces moyenne
- MOVA ViAX 250, le meilleur choix pour un petit jardin
MAMMOTION YUKA Mini 2, notre coup de cœur du moment
Le MAMMOTION YUKA Mini 2 est probablement la surprise de notre sélection. À moins de 700 €, elle embarque un capteur LiDAR 360°, une technologie qu'on trouvait encore il y a deux ans uniquement sur des modèles à 1 500 € et plus. Elle couvre des surfaces allant jusqu'à 800 m² selon la version choisie, ce qui en fait la candidate idéale pour les jardins de taille moyenne.
L'installation est d'une simplicité remarquable : la YUKA Mini 2 part en reconnaissance autonome et génère elle-même la carte de votre jardin. Pas de câble, pas d'antenne à positionner. Les retours d'utilisateurs réels sont unanimes sur la fiabilité de la navigation et la qualité régulière de la tonte, même sur des pelouses avec quelques irrégularités. Mammotion a aussi prouvé sa réactivité en corrigeant rapidement les rares bugs logiciels signalés par sa communauté.
Sa seule vraie limite : elle n'est pas taillée pour les jardins dépassant 1 000 m². Pour tout le reste, c'est difficile de faire mieux à ce prix.
Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro, la référence pour les grands jardins
L'Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro marque une étape importante dans l'évolution des robots tondeuses haut de gamme, et c'est peu de le dire. Il est le premier modèle de notre sélection à embarquer un coupe-bordures actif intégré (TruEdge), ce qui résout enfin le problème numéro un de la catégorie : plus besoin de repasser manuellement les bords après la tonte.
Sa navigation repose sur le système Dual-LiDAR HoloScope 360 (un LiDAR rotatif à 360° couplé à un LiDAR 3D-ToF et une caméra IA AIVI 3D) capable de générer une carte holographique en quelques minutes et de naviguer avec une précision de 2 cm, même la nuit. Il peut gérer jusqu'à 1 600 m², grimper des pentes à 50%, détecter plus de 200 types d'obstacles dont les hérissons, et s'approcher à seulement 5 cm des bords. La certification IPX6 permet de le rincer directement au tuyau d'arrosage, un vrai avantage au quotidien.
DREAME A1 Pro, le plus polyvalent pour les jardins complexes
Le Dreame A1 Pro est le choix des jardins à configurations atypiques : plusieurs espaces séparés par une allée, terrain accidenté, surfaces dépassant le millier de mètres carrés. Sa navigation LiDAR 3D couplée au GPS lui permet de générer des cartographies tridimensionnelles et de piloter deux zones distinctes depuis une seule et même unité, jusqu'à 2 000 m² au total.
Par rapport au A1 de base, le Pro apporte des roues tout-terrain renforcées pour une meilleure traction sur les terrains irréguliers, un détail qui fait toute la différence quand le gazon cache quelques creux ou que les conditions sont difficiles. Les testeurs spécialisés saluent la précision des trajectoires et la qualité de la cartographie 3D automatique, parmi ce qui se fait de mieux dans cette gamme de prix.
Son positionnement face à l'Ecovacs Goat A1600 RTK mérite qu'on s'y attarde : 100 € moins cher, une surface couverte plus grande, la gestion multi-zones, mais sans la navigation RTK ni la tonte sous pluie du Goat. Pour un jardin en deux parties ou dépassant 1 600 m², c'est clairement lui qu'il faut choisir.
MOVA LiDAX Ultra 1200, le bon compromis sur les surfaces moyenne
Le MOVA LiDAX Ultra 1200 est l'héritier direct du Mova 600, l'un de nos anciens coups de cœur. Cette nouvelle génération franchit un cap en combinant LiDAR 360° et caméra IA pour une navigation sans fil encore plus précise et une meilleure gestion des obstacles.
Lors de notre test de trois semaines, c'est la qualité de tonte qui a le plus impressionné : le robot suit des couloirs parfaitement droits, sans dévier d'un centimètre, et gère les bordures à moins de 5 cm du bord, parmi les meilleures performances de sa catégorie. L'installation est rapide via cartographie manuelle en mode télécommande, et l'application permet de tout régler à distance, y compris la hauteur de coupe entre 3 et 10 cm.
Quelques bémols néanmoins : notre testeur a noté une détection d'obstacles parfois capricieuse et une nette dégradation des performances sur terrain humide ou en forte pente. Si votre jardin est plat et bien entretenu, c'est un excellent choix à moins de 1 000 €. Si les conditions sont plus difficiles, l'Ecovacs Goat A1600 RTK reste la valeur sûre.
MOVA ViAX 250, le meilleur choix pour un petit jardin
Si vous avez un jardin de moins de 250 m² et que vous voulez un robot tondeuse sans tracas, le MOVA ViAX 250 est la réponse. C'est simple, accessible, et ça fait exactement ce qu'on lui demande. Son système de navigation repose sur une double caméra avec intelligence artificielle UltraEyes™ : vous guidez le robot à la télécommande une première fois pour qu'il apprenne les contours du jardin, puis il enchaîne en totale autonomie.
Notre testeur a relevé une tonte homogène et silencieuse, avec une détection des obstacles suffisamment fiable pour éviter les pots de fleurs et le mobilier de jardin. L'application MOVA Home est intuitive, la même que pour les aspirateurs robots de la marque, un vrai plus pour les utilisateurs déjà dans l'écosystème.
On regrettera l'absence de réglage de hauteur de coupe depuis l'application et l'absence de code PIN antivol. Mais à moins de 500 €, sans installation de câble, avec une recharge en 50 minutes, c'est le choix le plus sensé pour un petit jardin en 2026.
5 astuces pour bien choisir son robot tondeuse
1. Mesurez votre jardin avant tout
C'est l'erreur la plus fréquente : acheter un robot prévu pour 500 m² quand on en a 800. En pratique, prenez toujours un modèle dimensionné pour 20 à 30% de surface en plus que votre pelouse réelle. Cela tient compte des passages répétés, de la topographie et des éventuelles zones non accessibles.
2. Oubliez les modèles à câble périphérique
En 2026, les robots sans fil ont atteint la maturité à tous les budgets, dès 469 €. L'installation sans câble vous économise plusieurs heures de travail, et la cartographie automatique par LiDAR ou caméra IA est aujourd'hui suffisamment fiable pour la grande majorité des jardins.
3. Évaluez honnêtement votre terrain
Un jardin plat et tondu régulièrement ne demande pas les mêmes performances qu'un terrain pentu, humide ou parsemé d'obstacles. Si vos pentes dépassent 30% ou si votre pelouse reste souvent mouillée au printemps, orientez-vous vers un modèle robuste comme l'Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro, capable de tondre sous la pluie et de grimper jusqu'à 50%.
4. Ne négligez pas l'application mobile
Le robot, c'est aussi son logiciel. Une application mal conçue, c'est une programmation fastidieuse, des pannes mal expliquées et une expérience globalement frustrante. Privilégiez les marques dont les applications sont régulièrement mises à jour et disponibles en français, un critère souvent sous-estimé à l'achat.
5. Pensez au coût d'entretien, pas seulement au prix d'achat
Les lames se changent tous les 1 à 3 mois selon l'utilisation : vérifiez leur prix et leur disponibilité avant d'acheter. Certaines marques pratiquent des tarifs élevés sur les consommables ou des délais d'approvisionnement longs. Un robot vendu moins cher peut coûter plus sur la durée.