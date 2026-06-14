Le marché des mini-projecteurs portables s'est considérablement densifié ces dernières années, et les modèles sous Android avec focus électronique et correction trapézoïdale à 270° se sont multipliés bien en dessous de la barre des 200 €. À 99,99 €, ce vidéoprojecteur Android se positionne parmi les accès les plus abordables à une projection Full HD avec système d'exploitation embarqué. Pour ceux qui souhaitent profiter d'une image de grande taille sans boîtier externe ni câblage complexe, le bon plan est actuellement actif chez Amazon.

Il cible en priorité les utilisateurs occasionnels : chambre d'étudiant, soirée nomade entre amis, usage saisonnier en extérieur sur une terrasse ou dans un jardin. Ce n'est pas un projecteur conçu pour remplacer un téléviseur dans un salon principal, mais il peut très bien en tenir le rôle dans une pièce secondaire.