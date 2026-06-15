L'ambition du X12 OmniCyclone Care Complete est de réduire au maximum les interventions de l'utilisateur. Pour cela, Ecovacs a doté son robot d'une station complète, capable de prendre en charge une grande partie des opérations d'entretien.

Aussi, une fois sa mission terminée, l'appareil retourne automatiquement à sa base afin de vider son bac, sans oublier de nettoyer ses serpillières et de préparer sa prochaine session de nettoyage. Pratique donc.

La station intègre également la technologie PowerBoost, qui permet de récupérer jusqu’à 13% de batterie en seulement 3 minutes, un atout intéressant pour les grandes surfaces où les cycles de nettoyage peuvent être longs. De son côté, le système PureCyclone contribue à maintenir une aspiration constante en optimisant la séparation des poussières et de l’air, tout en limitant l’entretien du bac.