Avec son X12 OmniCyclone Care Complete, Ecovacs promet un nettoyage presque entièrement autonome. L'autre bonne nouvelle, c'est que cet aspirateur-robot ultra complet profite actuellement d'une remise de 33%, faisant passer son prix de 1 499€ à seulement 999€.
Il y a encore quelques années, le robot aspirateur relevait davantage du gadget technologique que du véritable assistant domestique. Aujourd'hui, les modèles les plus évolués sont non seulement capables d'aspirer, mais aussi de laver, de contourner les obstacles, de gérer plusieurs pièces et même pour certains d'entretenir leurs propres serpillières, sans la moindre intervention humaine.
Dans cette catégorie haut de gamme, la marque Ecovacs s'est progressivement imposée comme l'un des acteurs incontournables du marché. Son X12 OmniCyclone Care Completequi embarque la technologie FocusJet, présentée comme une première mondiale, se distingue en prétraitant les taches directement lors du passage du robot, entend repousser encore un peu plus les limites de l'automatisation.
Avec une promotion qui ramène actuellement son tarif en-dessous du seuil fatidique des 1 000€, l'appareil pourrait bien attirer l'attention de nombreux foyers à la recherche d'une solution complète.
Un robot conçu pour oublier presque totalement le ménage
L'ambition du X12 OmniCyclone Care Complete est de réduire au maximum les interventions de l'utilisateur. Pour cela, Ecovacs a doté son robot d'une station complète, capable de prendre en charge une grande partie des opérations d'entretien.
Aussi, une fois sa mission terminée, l'appareil retourne automatiquement à sa base afin de vider son bac, sans oublier de nettoyer ses serpillières et de préparer sa prochaine session de nettoyage. Pratique donc.
La station intègre également la technologie PowerBoost, qui permet de récupérer jusqu’à 13% de batterie en seulement 3 minutes, un atout intéressant pour les grandes surfaces où les cycles de nettoyage peuvent être longs. De son côté, le système PureCyclone contribue à maintenir une aspiration constante en optimisant la séparation des poussières et de l’air, tout en limitant l’entretien du bac.
Là où certains robots nécessitent encore une attention régulière, le X12 OmniCyclone Care Complete cherche à rendre l'expérience la plus transparente possible. Pour l'utilisateur, il suffit de programmer ses routines de nettoyage, et de laisser ensuite le système travailler de manière totalement autonome.
Davantage de confort, d'efficacité, et moins de contraintes dans la gestion des tâches ménagères. Que demander de plus ?
Une aspiration puissante et une navigation particulièrement intelligente
Côté performances, le X12 OmniCyclone Care Complete mise sur une puissance d'aspiration élevée (22 000 pa) afin de capturer aussi bien les poussières fines que les débris plus importants. La technologie BLAST vient renforcer cette capacité en optimisant la puissance d’aspiration selon les situations, afin d’assurer un nettoyage homogène sur différents types de sols.
Peu importe son mode de vie, l'objectif est inchangé, à savoir maintenir les sols propres entre deux nettoyages plus approfondis.
La navigation constitue également l'un des points forts du robot. Grâce à ses différents capteurs et à ses technologies de cartographie avancées, il est capable d'analyser précisément son environnement et de se déplacer sans encombre dans l'habitat.
Tables, chaises, câbles et autres objets oubliés au sol sont identifiés afin d'éviter les collisions inutiles. Cette capacité d'adaptation permet au robot d'évoluer dans des intérieurs complexes sans nécessiter pour cela une préparation minutieuse avant chaque passage. Le système TruPass permet par ailleurs de franchir plus facilement des seuils ou petites marches consécutives allant jusqu’à 4 cm, ce qui améliore la continuité du nettoyage entre les pièces.
Une solution haut de gamme pensée pour les foyers modernes
Aspirateur connecté oblige, l'application mobile permet de personnaliser les zones de nettoyage, définir des horaires précis ou encore adapter le comportement du robot selon les différentes pièces de la maison. Salon, cuisine, chambres et couloirs peuvent ainsi bénéficier de réglages spécifiques.
Comme évoqué précédemment, une fonction lavage complète l'aspiration pour assurer un entretien régulier des sols durs. Une combinaison particulièrement appréciable pour conserver un sol impeccable. Selon le constructeur, la technologie PureCyclone 2.0 permet 48 jours d’autonomie, avec un bac de 1,6 L.
Le système de lavage mise sur une approche originale et efficace, grâce à deux buses d’atomisation haute pression associées à la technologie FocusJet, capable de prétraiter les taches tenaces avec une solution nettoyante diluée. De son côté, le système de nettoyage OZMO Roller 3.0 s’appuie sur un rouleau de 27 cm (soit 50% plus long que sur la génération précédente), afin de couvrir davantage de surface à chaque passage.
Alimenté par une pompe à air, le système vient projeter de fines impulsions d’eau via 32 buses, tandis que le rouleau tourne à 220 tours/minute pour décoller efficacement saletés et autres traces du quotidien. Une approche pensée pour en finir (enfin !) avec l'enchaînement fastidieux de l'aspirateur, suivi du lavage des sols.
Avec une réduction de 500€ actuellement appliquée, faisant passer le X12 OmniCyclone Care Complete de 1 499€ à 999€, l'aspirateur-laveur signé Ecovacs devient nettement plus accessible pour ceux qui envisageaient déjà de franchir le pas.