À l'approche du Prime Day, Amazon multiplie les offres choc. Parmi elles, ce pack Blink complet pour sécuriser son domicile chute à 24,99€, soit plus de 110€ de réduction immédiate.
D'ici une semaine, Amazon lancera son Prime Day. L'enseigne s'offre une période de répétitions et de nombreuses bonnes affaires sont déjà disponibles sur le site de la marque. C'est le cas de cet ensemble d'accessoires Blink, bradé par Amazon et actuellement affiché à 24,99 euros contre 134,98 euros habituellement. Ce pack se compose d'une caméra connectée, d'une sonnette connectée et d'un Sync Module Core pour relier le tout.
Pourquoi choisir le pack de caméras Blink ?
- La Blink Outdoor 4 : Facile à installer grâce à son système sans fil, cette caméra connectée dispose d'une autonomie de deux ans.
- Des informations en temps réel sur l'application : La Blink App vous avertit si un inconnu se trouve dans votre jardin. Il est également possible de déterminer des zones interdites où la caméra ne filmera pas.
- Son prix cassé : Le pack s'offre plus de 80 % de réduction. L'occasion donc d'assurer la sécurité de son domicile à petit prix.
Une protection à 360 degrés
Le principal intérêt de ce pack est de bénéficier d'une sécurité complète que ce soit devant votre porte d'entrée ou dans votre jardin. Pour cela, l'offre d'Amazon contient la Blink Outdoor 4. Il s'agit d'une caméra facile à installer puisqu'elle est sans-fil. Elle fonctionne grâce à des piles AA, censées tenir pendant deux ans.
Au niveau de l'image, l'Outdoor 4 filme en 1 080p. Sur ce point, la sonnette offre un meilleur rendu puisqu'elle filme en 1 440p. Par ailleurs, cette sonnette fonctionne aussi avec des piles AA, mais pour la lier à votre carillon, il faudra passer par un raccordement filaire.
Hormis ces différences, les deux produits sont assez similaires. Ils disposent, tous les deux, d'une caméra infrarouge pour une vision nocturne et d'un système audio bidirectionnel pour, par exemple, échanger avec un livreur à votre porte.
Accessible depuis votre poche
Pour échanger avec une personne devant votre porte, il faut passer par la Blink App. Elle permet aussi de désigner des zones interdites où les différents appareils ne devront pas filmer. Ils sont capables de reconnaître les formes et donc de faire la distinction entre un humain et un animal. Par conséquent, les deux objets vous enverront une notification lorsqu'un inconnu passe devant votre porte ou pénètre dans votre jardin.
Si l'application est très complète, elle souffre d'un défaut : l'abonnement. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, il faudra passer à la caisse. Comptez trois euros par mois pour lier un seul appareil. Or, ce pack en comporte deux, il faudra donc passer sur la formule la plus onéreuse à dix euros par mois.
✅ Les points forts
- Des appareils faciles à installer
- L'audio bidirectionnel
- La compatibilité avec Alexa
❌ Les limites
- Un abonnement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités
- Un raccordement pour lier la sonnette au carillon
Facile à prendre en main et à lier grâce au Hub fourni aussi dans le pack, la Blink Outdoor 4 et la sonnette connectée frôlent la perfection. Cependant, le constat est terni par ce système d'abonnement. Cette pratique est commune sur le marché de la caméra connectée. Par conséquent, il sera difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. C'est pourquoi ce pack Blink proposé par Amazon est une offre immanquable.
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