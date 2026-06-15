Le principal intérêt de ce pack est de bénéficier d'une sécurité complète que ce soit devant votre porte d'entrée ou dans votre jardin. Pour cela, l'offre d'Amazon contient la Blink Outdoor 4. Il s'agit d'une caméra facile à installer puisqu'elle est sans-fil. Elle fonctionne grâce à des piles AA, censées tenir pendant deux ans.

Au niveau de l'image, l'Outdoor 4 filme en 1 080p. Sur ce point, la sonnette offre un meilleur rendu puisqu'elle filme en 1 440p. Par ailleurs, cette sonnette fonctionne aussi avec des piles AA, mais pour la lier à votre carillon, il faudra passer par un raccordement filaire.

Hormis ces différences, les deux produits sont assez similaires. Ils disposent, tous les deux, d'une caméra infrarouge pour une vision nocturne et d'un système audio bidirectionnel pour, par exemple, échanger avec un livreur à votre porte.