Avec une réduction de 50 % digne d’un début de Prime Day, la Razer Basilisk V3 se positionne à un niveau de prix qui change la donne pour les joueurs PC en quête d'un périphérique sérieux sans dépenser plus de 80 €. À ce tarif, elle devient l’une des propositions les plus solides du marché des souris filaires pour droitiers.

La Basilisk V3 s’adresse avant tout aux joueurs qui pratiquent des genres nécessitant de nombreuses touches accessibles rapidement : MMO, MOBA, RPG en ligne. Mais son ergonomie et la qualité de son capteur en font aussi un choix pertinent pour un usage polyvalent, bureautique compris, à condition d’être droitier.