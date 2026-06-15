La Razer Basilisk V3 est l’une des souris gaming filaires les plus abouties du marché, et elle vient de passer sous la barre des 43 € sur Amazon avant même le lancement du Prime Day, soit une remise de 50 % sur son prix conseillé.
Avec une réduction de 50 % digne d’un début de Prime Day, la Razer Basilisk V3 se positionne à un niveau de prix qui change la donne pour les joueurs PC en quête d'un périphérique sérieux sans dépenser plus de 80 €. À ce tarif, elle devient l’une des propositions les plus solides du marché des souris filaires pour droitiers.
La Basilisk V3 s’adresse avant tout aux joueurs qui pratiquent des genres nécessitant de nombreuses touches accessibles rapidement : MMO, MOBA, RPG en ligne. Mais son ergonomie et la qualité de son capteur en font aussi un choix pertinent pour un usage polyvalent, bureautique compris, à condition d’être droitier.
Pourquoi choisir la Razer Basilisk V3 ?
- Capteur Focus+ 26 000 DPI : un suivi optique précis au pixel près, avec gestion du soulèvement asymétrique pour ne jamais perdre la trajectoire en plein jeu.
- Molette HyperScroll inclinable : deux modes au choix selon l’usage : défilement libre pour parcourir rapidement de longues pages, ou cranté tactile pour basculer entre armes et compétences avec précision.
- 50 % de remise sur le prix conseillé : une opportunité rare pour une souris de cette finition, disponible à 42,86 € au lieu de 84,99 € sur Amazon.
Onze boutons, une ergonomie et un capteur taillé pour le jeu
La Razer Basilisk V3 embarque onze boutons entièrement programmables via Razer Synapse, dont une gâchette multifonction positionnée sur le flanc gauche. Elle permet d’exécuter des actions contextuelles comme le push-to-talk, les pings ou les raccourcis de compétences sans quitter la position de la main. Le capteur optique Focus+ 26 000 DPI offre une réactivité de 0,2 ms grâce aux switchs optiques de deuxième génération, ce qui se traduit par une absence totale de rebond involontaire. Selon le comparatif des meilleures souris gaming publié par la rédaction Clubic, la Basilisk V3 figure parmi les références les plus polyvalentes de sa catégorie, notamment pour les profils MMO et MOBA.
Face à la concurrence : une valeur établie dans un segment disputé
À moins de 45 €, la Razer Basilisk V3 devance clairement ses concurrentes filaires en termes de richesse fonctionnelle, là où une Logitech G402 ou une SteelSeries Rival 3 se contentent d’un équipement plus basique. En revanche, les joueurs qui privilégient la légèreté et l’ambidextrie devront se tourner vers d’autres modèles : la Basilisk V3 pèse 101 g et reste exclusivement conçue pour les droitiers.
✅ Les points forts
- Capteur optique Focus+ 26 000 DPI avec soulèvement asymétrique pour un suivi sans faille.
- Onze boutons programmables, dont une gâchette multifonction très pratique pour les MOBA et MMO.
- Molette HyperScroll inclinable avec deux modes de défilement adaptés à chaque contexte.
- Switchs optiques de 2e génération avec activation à 0,2 ms et endurance jusqu’à 70 millions de clics.
- Rétroéclairage Chroma RGB sur 11 zones, personnalisable via Razer Synapse avec réactivité en jeu.
❌ Les limites
- Conçue exclusivement pour les droitiers : les gauchers et ambidextres devront chercher ailleurs.
- Poids de 101 g perceptible lors de longues sessions, en comparaison des souris ultralégères actuelles.
- Connexion filaire uniquement : pas de version sans fil à ce prix, contrairement à certains modèles concurrents.
- Razer Synapse obligatoire pour exploiter pleinement la personnalisation, ce qui implique l’installation d’un logiciel tiers.
Cette offre à 42,86 € est disponible dès maintenant sur Amazon, mais les stocks à prix réduit peuvent évoluer rapidement.
À 42,86 €, la Razer Basilisk V3 représente une occasion concrète d’accéder à un matériel de qualité supérieure sans compromis majeur sur les performances. Elle convient particulièrement aux joueurs droitiers pratiquant des genres qui tirent parti des nombreux boutons programmables : MMO, MOBA, RPG, ou même jeux de stratégie en temps réel. La qualité de fabrication, la molette HyperScroll et le capteur Focus+ justifient l’intérêt à ce niveau de prix.
En revanche, si vous êtes gaucher, si vous recherchez avant tout la légèreté, ou si vous jouez principalement à des FPS compétitifs où chaque gramme compte, il existe des alternatives mieux adaptées à votre profil. Pour tous les autres, cette remise de 50 % transforme une souris habituellement perçue comme haut de gamme en un achat accessible et raisonné.
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