Avec sa batterie de 100 minutes, le Dreame A1 Pro devrait tondre efficacement un jardin de 200 m². Quand il sent son heure arriver, il ne s’éteint pas au milieu de votre pelouse, mais part rejoindre sa station de recharge en totale autonomie.

Pendant ses 100 minutes de fonctionnement, le robot-tondeuse assurera une coupe quasiment parfaite grâce à son passage en U et sa hauteur de coupe réglable. Il peut gravir des pentes jusqu’à 45 %. Le seul petit bémol se situe au niveau des bordures où l’appareil montre des faiblesses. Pour avoir un jardin parfaitement propre, il faudra donc passer un coup de rotofil.

Lors du passage, si vous avez oublié des objets dans votre jardin ou si votre chien se balade, pas d’inquiétude ! L’A1 Pro dispose d’une caméra avec un nuage de points 3D pour détecter les éléments gênants et ainsi pouvoir les éviter.