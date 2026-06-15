L’A1 Pro est un robot-tondeuse dédié à ceux qui veulent un jardin qui sort du lot. Il offre la possibilité de dessiner des formes lors de son passage et d’ajuster la hauteur de coupe en conséquence.
À partir du 23 juin, Amazon lancera ses traditionnels Prime Days. Néanmoins, il est déjà possible de faire des bonnes affaires. C’est le cas avec ce Dreame A1 Pro. Ce robot-tondeuse entretient efficacement votre jardin et pour les plus créatifs, il est possible de dessiner des formes de tonte sur l’application. En ce moment, elle est vendue pour 150 euros de moins.
Pourquoi choisir le Dreame A1 Pro ?
- Une configuration intuitive : Grâce à l’application, il est possible de diviser votre jardin pour adapter la hauteur de tonte selon les besoins, mais aussi de dessiner des formes lors du passage.
- Une tonte précise : Avec sa hauteur de coupe réglable et sa tonte en U, le Dreame A1 Pro ne devrait laisser aucune trace sur son passage, si ce n’est sur les bordures.
- Une tondeuse intelligente : Son système d’évitement des obstacles 3D lui permet de reconnaître les objets, les humains ou encore les animaux.
Une tonte efficace
Avec sa batterie de 100 minutes, le Dreame A1 Pro devrait tondre efficacement un jardin de 200 m². Quand il sent son heure arriver, il ne s’éteint pas au milieu de votre pelouse, mais part rejoindre sa station de recharge en totale autonomie.
Pendant ses 100 minutes de fonctionnement, le robot-tondeuse assurera une coupe quasiment parfaite grâce à son passage en U et sa hauteur de coupe réglable. Il peut gravir des pentes jusqu’à 45 %. Le seul petit bémol se situe au niveau des bordures où l’appareil montre des faiblesses. Pour avoir un jardin parfaitement propre, il faudra donc passer un coup de rotofil.
Lors du passage, si vous avez oublié des objets dans votre jardin ou si votre chien se balade, pas d’inquiétude ! L’A1 Pro dispose d’une caméra avec un nuage de points 3D pour détecter les éléments gênants et ainsi pouvoir les éviter.
Une application fantaisiste
Pour paramétrer la tondeuse, tout se passe depuis l’application. Votre jardin est divisible en plusieurs zones afin d’adapter la hauteur de coupe selon les besoins. Par ailleurs, il est possible de programmer des passages jusqu’à deux par jour.
Une fois le robot lancé, l’application permet de suivre le déroulé des opérations. Elle affiche en temps réel où se situe la tondeuse avec un pourcentage montrant l’avancée de la tonte. Elle indique aussi la détection des obstacles bien qu’elle ne précise pas leur nature.
Pour les plus créatifs et ceux qui ne veulent pas d’un jardin ordinaire, l'application permet de dessiner des formes en adaptant la hauteur de la tonte. Parmi elles, on retrouve un cœur, un carré ou encore un rond.
✅ Les points forts
- La personnalisation sur l’applicationLa hauteur de coupe réglable
- Son système de contournement des obstacles
❌ Les limites
- Une faiblesse sur la tonte des bordures
- Une détection d’obstacles pas assez précise sur l’application
Le Dreame A1 Pro ne se contente pas d’être un simple robot-tondeuse. L’application ouvre de nombreuses possibilités, dont la coupe personnalisable. Outre ces fantaisies, l’A1 Pro reste efficace même sur les terrains les plus pentus et est donc un bon investissement à effectuer avant le vrai début de l’été.
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