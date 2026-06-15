Ce type d’appareil est fait pour être utilisé en continu sur des journées très chaudes lorsque le logement devient difficile à vivre. Placé dans la pièce principale, il crée une zone de confort dans un appartement ou une maison qui garde la chaleur, même si l’ensemble du logement ne peut pas être rafraîchi.

Pour les personnes en télétravail, cela permet de conserver une température stable dans la pièce où se déroule la journée de travail, même lorsque les températures extérieures deviennent élevées. En soirée, l’appareil peut être déplacé dans une chambre afin d’abaisser la température quelques heures avant le coucher et limiter les nuits trop difficiles.