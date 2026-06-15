La Nintendo Switch 2 est proposée à 382,87 € au lieu de 427,87 € sur AliExpress grâce au code promo TPFR45. Avec l’annonce d’une hausse de prix en septembre 2026, cette offre permet d’anticiper l’achat de la console à un tarif plus doux, sans attendre un contexte moins favorable.
Si vous aviez prévu de passer à la Nintendo Switch 2 cette année, l’annonce d’une augmentation de prix en septembre 2026 change clairement le calendrier. Attendre risque de signifier payer plus cher la même console, alors que les gros jeux first‑party et les sorties majeures vont s’enchaîner à partir de la rentrée et des fêtes de fin d’année. En profitant d’une remise immédiate de 45 € via un code promo sur un panier déjà supérieur à 359 €, il devient plus logique de sécuriser la console dès maintenant, plutôt que de subir la hausse annoncée.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?
- Une remise immédiate de 45 € sur la Nintendo Switch 2 grâce au code TPFR45
- La possibilité d’éviter la hausse de prix annoncée pour septembre 2026
- Une console déjà bien servie en jeux, prête pour les prochains gros titres
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une bonne manière d’anticiper l’augmentation de prix
Cette offre s’adresse à celles et ceux qui envisageaient déjà l’achat d’une Nintendo Switch 2 dans les prochains mois. Plutôt que d’attendre la rentrée ou les fêtes, et de se retrouver confronté à un tarif plus élevé, l’idée est de figer un prix plus intéressant dès maintenant grâce à une remise ciblée. Le code TPFR45 permet d’abaisser le montant final à 382,87 € à partir d’un panier de 427,87 €, ce qui correspond à un gain immédiat, tout en évitant la double peine de l’inflation et de la hausse de prix annoncée.
La console portable phare de sa génération
La Nintendo Switch 2 reprend le concept hybride qui a fait le succès de la première Switch, en l’améliorant sur plusieurs points clés. La console est conçue pour être utilisée aussi bien en mode portable qu’en mode salon, avec un dock dédié pour l’affichage sur TV. Par rapport à la génération précédente, la nouvelle version met l’accent sur une meilleure qualité d’affichage, des performances revues à la hausse pour les jeux récents et une autonomie optimisée en déplacement.
La force de la Nintendo Switch 2 reste sa capacité à s’adapter à plusieurs contextes d’usage. En mode portable, elle convient aux déplacements, aux trajets ou aux sessions de jeu sur le canapé sans monopoliser la TV principale. En mode docké, elle se transforme en console de salon classique pour les soirées sur grand écran, les sessions multijoueurs locales ou les parties partagées en famille. Pour celles et ceux qui disposent de peu de place ou qui ne souhaitent pas multiplier les consoles, cet aspect hybride reste un argument fort.
✅ Les points forts
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
- Catalogue de lancement solide et rétrocompatibilité
❌ Les limites
- Autonomie inférieure aux modèles précédents
- Pas de véritable HDR en portable
À 382,87 € au lieu de 427,87 € grâce au code TPFR45, cette offre sur la Nintendo Switch 2 est une bonne opportunité pour celles et ceux qui comptaient de toute façon s’équiper cette année. Elle permet de profiter d’une remise immédiate de 45 € tout en évitant la hausse de prix annoncée pour septembre 2026, dans un contexte où la console a vocation à rester au cœur du catalogue Nintendo pour plusieurs années.
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