La Nintendo Switch 2 reprend le concept hybride qui a fait le succès de la première Switch, en l’améliorant sur plusieurs points clés. La console est conçue pour être utilisée aussi bien en mode portable qu’en mode salon, avec un dock dédié pour l’affichage sur TV. Par rapport à la génération précédente, la nouvelle version met l’accent sur une meilleure qualité d’affichage, des performances revues à la hausse pour les jeux récents et une autonomie optimisée en déplacement.

La force de la Nintendo Switch 2 reste sa capacité à s’adapter à plusieurs contextes d’usage. En mode portable, elle convient aux déplacements, aux trajets ou aux sessions de jeu sur le canapé sans monopoliser la TV principale. En mode docké, elle se transforme en console de salon classique pour les soirées sur grand écran, les sessions multijoueurs locales ou les parties partagées en famille. Pour celles et ceux qui disposent de peu de place ou qui ne souhaitent pas multiplier les consoles, cet aspect hybride reste un argument fort.