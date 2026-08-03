La marque SIHOO a construit sa réputation sur des chaises qui misent sur des réglages multiples plutôt que sur un confort figé, avec l'idée que chaque utilisateur doit pouvoir ajuster précisément le soutien lombaire, la hauteur des accoudoirs et l'inclinaison de l'appuie-tête selon sa morphologie. Un comparatif sur un modèle de la même marque relève d'ailleurs qu'à matériel équivalent, SIHOO propose généralement un poids supporté supérieur à la moyenne des concurrents directs, avec une conception en maille plutôt qu'en synthétique, plus respirante sur la durée. Cette approche explique en partie la popularité de la marque auprès de ceux qui cherchent une alternative aux chaises ergonomiques haut de gamme, souvent vendues à des tarifs bien plus élevés.