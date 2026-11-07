Le PlayStation VR2 disparaît progressivement des boutiques officielles de Sony, tandis que les stocks se font de plus en plus rares chez les revendeurs.
Lancé en février 2023, le PlayStation VR2 semble plus que jamais en passe d’afficher le message « Game Over ». Plusieurs signaux laissent en effet penser que Sony a progressivement décidé de tourner la page de la réalité virtuelle sur PS5, la disparition du casque de certaines boutiques officielles ne faisant que renforcer cette impression.
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Le PS VR2 disparaît progressivement des boutiques Sony
Comme le rapporte Digital Foundry, le PS VR2 a été retiré du PlayStation Direct dans plusieurs régions du monde. Une disparition qui aurait débuté à la mi-octobre, notamment aux États-Unis et au Japon. De son côté, le site spécialisé Road to VR a également constaté une raréfaction importante des stocks chez plusieurs revendeurs, notamment Amazon, Best Buy ou encore Walmart.
Attention toutefois, à l’heure actuelle, Sony n’a officiellement annoncé aucun arrêt de commercialisation. Le casque reste notamment proposé sur le PlayStation Direct européen, dont la boutique française, où il est affiché à 449,99 euros.
La situation varie donc encore selon les territoires, mais les signaux envoyés par le constructeur japonais sont loin d’être rassurants.
Un casque convaincant, mais (trop) rapidement abandonné par Sony
Et c’est finalement ce qui rend la situation assez regrettable… Car le PS VR2 n’était pas un mauvais produit, loin de là. Avec ses deux écrans OLED, son suivi du regard et ses manettes Sense à retour haptique, le casque proposait une expérience particulièrement convaincante.
Des titres comme Horizon Call of the Mountain permettaient notamment de mesurer le potentiel de cette nouvelle génération de réalité virtuelle, sans parler de Flight Simulator en mars dernier.
Mais Sony n’aura jamais réellement donné à son périphérique les moyens de ses ambitions. Le soutien des studios maison s’est presque aussitôt essoufflé, tandis que les nouvelles productions exclusives se sont faites particulièrement rares. La fermeture de London Studio et les réductions d’effectifs chez Firesprite (le studio derrière Horizon Call of the Mountain) n’ont rien arrangé.
À cela s’ajoutait un autre obstacle de taille : son prix. Même après une première baisse tarifaire, le PS VR2 reste aujourd’hui proposé à 449,99 euros sur la boutique officielle. Une somme bien trop élevée pour un accessoire nécessitant déjà de posséder une PS5 (dont le prix a été revu à la hausse ces dernières années), et qui reste donc hors de portée du commun des joueurs.
Sony semble avoir déjà tourné la page
La compatibilité PC introduite en 2024 avait déjà donné l’impression que Sony cherchait à offrir une seconde vie à son casque en dehors de son propre écosystème.
Sony n’a donc pas encore officiellement prononcé l’arrêt du PS VR2. Mais entre le manque de nouveautés, de communication, le prix toujours prohibitif et le retrait progressif des boutiques (et une certaine forme de désintérêt de la part des joueurs visiblement), l’avenir du casque semble particulièrement compromis.
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