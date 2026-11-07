Attention toutefois, à l’heure actuelle, Sony n’a officiellement annoncé aucun arrêt de commercialisation. Le casque reste notamment proposé sur le PlayStation Direct européen, dont la boutique française, où il est affiché à 449,99 euros.

La situation varie donc encore selon les territoires, mais les signaux envoyés par le constructeur japonais sont loin d’être rassurants.