Dévoilées en septembre 2025, les Pulse Elevate auront finalement mis un peu plus d’un an à passer du stade de curiosité à celui de véritable produit commercial. PlayStation vient en effet d’officialiser leur lancement pour le 12 novembre 2026, avec un tarif de 219,99 euros.
Une arrivée qui complète la gamme audio de la marque, déjà composée du casque Pulse Elite et des écouteurs Pulse Explore. Et comme nous l’évoquions déjà lors de leur présentation, les Pulse Elevate misent sur des transducteurs magnétiques planaires, des woofers intégrés, la technologie sans fil PlayStation Link et même un microphone intégré avec réduction des bruits parasites.
219,99 euros pour se remémorer ce bon vieux kit 2.1 ?
Sur le papier, PlayStation ne manque donc pas d’arguments pour justifier ce positionnement. Les enceintes pourront fonctionner avec une PS5 bien sûr, mais aussi un PC, un Mac ou encore un PlayStation Portal, tout en autorisant une connexion Bluetooth simultanée. La batterie intégrée et les socles de recharge permettent par ailleurs de les déplacer facilement d’un bureau à une autre pièce.
Reste que 219,99 euros la paire, cela représente un joli budget pour du matériel audio de bureau, même si cela rappellera à certains l’époque où l’on s’offrait un kit audio 2.1 (avec deux petits satellites et un caisson de basses), qui faisait trembler tout le bureau, souvent pour accompagner une PS2 ou une Xbox.
Un tarif qui reste « dans les prix » pratiqués par PlayStation depuis l’arrivée de sa nouvelle gamme audio Pulse, le casque Elite étant affiché à 149€, contre 219€ pour les écouteurs Explore.
PlayStation assume ici une approche haut de gamme, avec une technologie issue de produits audio plus ambitieux. Reste à voir si le rendu sonore sera à la hauteur du tarif lors des premiers tests.
Mais les joueurs ont un tout autre sujet en tête…
Le problème pour Sony, c’est que l’annonce des Pulse Elevate intervient dans un contexte particulièrement compliqué pour la communication PlayStation.
Depuis l’officialisation, le 1er juillet dernier, de l’arrêt de la production des disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028, les réseaux sociaux de la marque sont régulièrement pris d’assaut par des joueurs pour le moins mécontents.
Chaque nouvelle publication est une occasion pour les joueurs de rappeler à Sony leur opposition à cette décision. Le phénomène est notamment visible sous les publications du compte PlayStation France, où les publications sont constamment noyées sous les messages réclamant le maintien du support physique.
Aujourd’hui, et pour les mois à venir, la communication de PlayStation semble condamnée à avancer avec, en permanence, la question du disque physique dans le rétroviseur.
Sony, de son côté, ne donne pour l’instant aucun signe de rétropédalage. La firme maintient son calendrier, et à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux PlayStation ne seront plus produits sur disque.
- Des écouteurs gaming taillés pour une utilisation purement « PlayStation »
- Un rendu audio très réussi
- La technologie PlayStation Link
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
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