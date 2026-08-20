Reste que 219,99 euros la paire, cela représente un joli budget pour du matériel audio de bureau, même si cela rappellera à certains l’époque où l’on s’offrait un kit audio 2.1 (avec deux petits satellites et un caisson de basses), qui faisait trembler tout le bureau, souvent pour accompagner une PS2 ou une Xbox.

Un tarif qui reste « dans les prix » pratiqués par PlayStation depuis l’arrivée de sa nouvelle gamme audio Pulse, le casque Elite étant affiché à 149€, contre 219€ pour les écouteurs Explore.