Sony a annoncé l’arrêt de la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028. Une bascule vers le tout-numérique qui marque un tournant majeur dans l’industrie.
Le disque physique, longtemps symbole tangible de la possession d’un jeu vidéo, s’apprête à vivre ses derniers mois d’existence sur PlayStation. Sony Interactive Entertainment vient d’officialiser un calendrier précis pour cette transition, confirmant une tendance de fond observée depuis plusieurs années dans l’industrie du divertissement. La nouvelle, publiée directement sur le blog officiel PlayStation, marque un tournant pour les joueurs encore attachés aux étagères remplies de boîtiers.
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Une bascule actée pour janvier 2028
Sid Shuman, directeur senior des communications chez Sony Interactive Entertainment, a détaillé la décision dans un billet publié sur le PlayStation Blog. À partir de janvier 2028, la production de disques physiques cessera pour l’ensemble des nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation. Passé cette date, les nouveaux titres ne seront plus disponibles que sous forme numérique, que ce soit via le PlayStation Store ou chez les revendeurs partenaires.
Sony précise que cette transition n’aura aucun impact sur les jeux déjà commercialisés en version disque, ni sur ceux qui sortiront dans ce format avant l’échéance de janvier 2028. Les joueurs disposant déjà d’une ludothèque physique ou prévoyant d’en constituer une dans les dix-huit prochains mois ne seront donc pas concernés par ce changement.
L'’entreprise justifie cette décision par l’évolution des préférences des consommateurs, qui délaissent progressivement le support physique au profit du numérique, une dynamique observée à l’échelle de l'ensemble de l’industrie du divertissement, du cinéma à la musique en passant par le jeu vidéo.
Le marché de l’occasion, grand oublié de la transition
Sony insiste sur le caractère naturel de cette évolution, qu’elle présente comme un alignement sur les habitudes majoritaires de sa communauté de joueurs plutôt que comme une rupture brutale. L’entreprise affirme vouloir continuer à investir dans l’innovation autour de l’accès aux jeux, tout en préservant la possibilité pour les joueurs de choisir leur canal d’achat préféré, qu’il s’agisse d’un revendeur traditionnel ou du PlayStation Store.
La décision n'est pas étonnante. GTA VI, le jeu le plus attendu de la décennie, ne sortira qu'en version numérique. Si une édition boite est bien prévue, elle ne contiendra qu'un code à entrer sur le PlayStation Store pour le récupérer. Cela n'a pas empêché les joueurs de le précommander en masse dès les premières heures de sa mise en précommande. La version physique serait quant à elle définitivement abandonnée.
Le communiqué ne dit en revanche pas un mot sur les conséquences indirectes de cette bascule, notamment pour le marché de l’occasion. Sans nouveaux disques produits après 2028, les enseignes spécialisées dans la revente et le troc de jeux physiques verront progressivement leur stock de titres récents se tarir, un manque à gagner non négligeable pour un secteur qui repose largement sur la circulation de jeux entre joueurs.
Cette question, tout comme celle de la présence future d'un lecteur de disque sur les consoles PlayStation, reste pour l’instant sans réponse officielle et laisse présager d’autres annonces à mesure que l’échéance de 2028 se rapprochera.