Sid Shuman, directeur senior des communications chez Sony Interactive Entertainment, a détaillé la décision dans un billet publié sur le PlayStation Blog. À partir de janvier 2028, la production de disques physiques cessera pour l’ensemble des nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation. Passé cette date, les nouveaux titres ne seront plus disponibles que sous forme numérique, que ce soit via le PlayStation Store ou chez les revendeurs partenaires.

Sony précise que cette transition n’aura aucun impact sur les jeux déjà commercialisés en version disque, ni sur ceux qui sortiront dans ce format avant l’échéance de janvier 2028. Les joueurs disposant déjà d’une ludothèque physique ou prévoyant d’en constituer une dans les dix-huit prochains mois ne seront donc pas concernés par ce changement.

L'’entreprise justifie cette décision par l’évolution des préférences des consommateurs, qui délaissent progressivement le support physique au profit du numérique, une dynamique observée à l’échelle de l'ensemble de l’industrie du divertissement, du cinéma à la musique en passant par le jeu vidéo.