L’affaire fait beaucoup réagir depuis ce week-end. Comme le rapporte Engadget, Sony a prévenu les utilisateurs du PlayStation Store en France, au Royaume-Uni, en Espagne ou, encore, en Italie que des centaines de films distribués par Studio Canal disparaîtront définitivement de leur bibliothèque à compter du 1er septembre prochain, en raison de l’expiration d’un accord de licence. Et ce, même s’ils avaient été achetés. Oui, oui.