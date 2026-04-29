En effet, d’après plusieurs retours d’utilisateurs, certains jeux achetés depuis mars/avril 2026 sur PS4 et PS5 seraient liés à un système de « vérification périodique ». Concrètement, il faudrait connecter sa console à Internet au moins une fois tous les 30 jours pour « réactiver » la licence, sous peine de voir le jeu en question devenir inutilisable hors ligne.

Des captures d’écran évoquent même un « compte à rebours » de validité pour certains titres, confirmant une expiration temporaire de la licence si la vérification n’est pas effectuée.