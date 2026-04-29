Est-ce un bug ou une « nouveauté » mise en place par Sony ? Certains utilisateurs ont pu voir s’afficher à l’écran un système de vérification de licence en ligne, lequel impose une connexion au réseau tous les 30 jours pour continuer à utiliser un jeu en version numérique. Explications.
Alors que la question de la propriété numérique n’a jamais été aussi sensible, Sony se retrouve au cœur d’une polémique qui rappelle de vieux démons comme le rapporte WCCFTech. Selon plusieurs témoignages apparus ces derniers jours, certains jeux PlayStation récemment achetés pourraient cesser de fonctionner sans une connexion périodique. Une situation encore floue, non confirmée officiellement, mais qui ravive un débat brûlant, à savoir le fait de posséder vraiment ou non ses jeux à l’ère du (presque) tout dématérialisé.
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Un DRM qui inquiète, avec une péremption des licences numériques
En effet, d’après plusieurs retours d’utilisateurs, certains jeux achetés depuis mars/avril 2026 sur PS4 et PS5 seraient liés à un système de « vérification périodique ». Concrètement, il faudrait connecter sa console à Internet au moins une fois tous les 30 jours pour « réactiver » la licence, sous peine de voir le jeu en question devenir inutilisable hors ligne.
Des captures d’écran évoquent même un « compte à rebours » de validité pour certains titres, confirmant une expiration temporaire de la licence si la vérification n’est pas effectuée.
À l'heure actuelle toutefois, Sony n’a rien officialisé. Les seules confirmations proviennent de réponses du support client PlayStation, parfois automatisées, et dont la fiabilité reste discutable.
Dans le doute, deux hypothèses coexistent. Soit il s’agit bel et bien d’un nouveau DRM assumé, introduit discrètement avec une mise à jour récente. Soit d’un bug lié au système de licences, lequel est déjà évoqué par certaines sources proches du dossier.
Le retour d’un vieux débat (et d'un spectre de 2013)
Impossible de ne pas faire le parallèle avec la débâcle Xbox One en 2013. À l’époque, Microsoft voulait imposer une connexion régulière et limiter l’usage des jeux physiques. Aussitôt, cela avait suscité un tollé immédiat et un rétropédalage spectaculaire avant même la sortie de la console.
À l'époque, Sony avait alors habilement capitalisé sur la situation, se posant en défenseur du jeu libre, lors de la présentation de la PS4. Ironie de l’histoire, la firme japonaise semble aujourd’hui flirter avec une philosophie similaire, du moins en apparence.
Au-delà du cas PlayStation, cette affaire illustre un glissement plus global, celui d’un marché où la possession laisse place à la licence. Le jeu vidéo, comme d’autres médias, devient un service conditionné à des serveurs, des mises à jour… et des décisions parfois opaques.
Récemment, c’est l’association UFC-Que Choisir qui a décidé d'attaquer Ubisoft en justice, pour la fermeture en 2024 des serveurs du jeu vidéo The Crew (lancé en 2014), provoquant ainsi la mise au rebut pur et simple du jeu de courses.
Reste à savoir si Sony clarifiera rapidement la situation, ou si la grogne des joueurs suffira, une fois encore, à faire plier l’industrie.
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