Il en aura mis, du temps, à entrer dans nos salons ! Alors qu'il n'est, pour l'heure, prévu que pour novembre prochain, GTA VI pourrait occuper 300 Go sur votre disque dur. Pas de panique, Sony a une solution, déposée dans un brevet publié sur l'OMPI. Vous téléchargez d'abord 100 Mo, juste le code exécutable et quelques textures basse résolution. Le reste arrive en streaming pendant la partie.

Pour le constructeur japonais, on n'est pas dans le cloud gaming car la logique du jeu tourne en local sur votre console. Et puis ça n'est pas une première pour Sony, qui, en 2025 avait breveté une autre méthode pour réduire la taille des jeux.

Certes, vous évitez les problèmes de latence mais vous devez accepter de rester connecté à Internet.