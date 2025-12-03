Pendant des mois, nous avons stocké du vent. Ou plutôt, des doublons. Pour ménager les vieux disques durs mécaniques et leurs têtes de lecture poussives, les développeurs avaient volontairement dupliqué des milliers de fichiers. Une texture par-ci, la même par-là, histoire d’accélérer les chargements. Une intention louable, mais qui reposait sur un calcul daté : à l’ère du SSD roi, cette méthode tenait de l’hérésie. Le résultat ? Un jeu gonflé aux hormones pour satisfaire une infime minorité de configurations.

La solution miracle tient en un mot barbare mais salvateur : la déduplication. En bon français, le ménage de printemps. Au lieu de garder cinquante copies du même fichier, le jeu n’en conserve qu’une seule et crée des raccourcis pour les autres. Simple, efficace, redoutable. Et le plus beau dans l’histoire ? Les premiers retours sur cette version allégée sont formels : les temps de chargement ne bronchent pas, ou si peu. On gagne 131 Go sans perdre une seconde de plaisir.