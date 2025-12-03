Arrowhead Game Studios vient de nous servir une sacrée leçon d’humilité technique en faisant passer Helldivers 2 de 154 Go à un svelte 23 Go sur PC. Une cure d’amaigrissement de 85% qui nous rend 131 Go d’espace disque et prouve, s’il le fallait encore, que nos disques durs ne sont pas des terrains vagues destinés à stocker du vide.
Franchement, qui n'a jamais pesté en voyant une mise à jour engloutir le peu d’espace qu’il lui restait ? Avec ses 154 Go, Helldivers 2 jouait les ogres, pesant trois fois plus lourd sur PC que sur console, tout ça pour ménager les irréductibles du disque dur mécanique. Mais depuis début décembre 2025, une version bêta sur Steam remet les pendules à l’heure, et on se prend à rêver que les autres mastodontes de l’industrie en prennent de la graine.
Anatomie d’une obésité enfin soignée
Pendant des mois, nous avons stocké du vent. Ou plutôt, des doublons. Pour ménager les vieux disques durs mécaniques et leurs têtes de lecture poussives, les développeurs avaient volontairement dupliqué des milliers de fichiers. Une texture par-ci, la même par-là, histoire d’accélérer les chargements. Une intention louable, mais qui reposait sur un calcul daté : à l’ère du SSD roi, cette méthode tenait de l’hérésie. Le résultat ? Un jeu gonflé aux hormones pour satisfaire une infime minorité de configurations.
La solution miracle tient en un mot barbare mais salvateur : la déduplication. En bon français, le ménage de printemps. Au lieu de garder cinquante copies du même fichier, le jeu n’en conserve qu’une seule et crée des raccourcis pour les autres. Simple, efficace, redoutable. Et le plus beau dans l’histoire ? Les premiers retours sur cette version allégée sont formels : les temps de chargement ne bronchent pas, ou si peu. On gagne 131 Go sans perdre une seconde de plaisir.
Un exemple à suivre (et vite !)
Cette prouesse sonne comme un rappel à l’ordre pour toute l’industrie. Quand on voit des Call of Duty flirter avec les 250 Go, on se dit que la paresse a parfois bon dos. L’espace disque n’est pas gratuit, et les connexions internet ne sont pas toutes en fibre optique. Arrowhead prouve qu’avec un peu de bonne volonté et l’expertise de techniciens comme ceux de Nixxes, on peut respecter le matériel des joueurs.
Alors oui, pour profiter de ce régime sec, il faudra passer par la case réinstallation complète via l’onglet bêtas de Steam. Un petit sacrifice pour récupérer l’équivalent de deux ou trois gros jeux sur votre machine. L’industrie n’a désormais plus d’excuse : si un titre aussi complexe peut tenir sur 23 Go, les mastodontes de demain feraient bien de surveiller leur ligne avant de s’inviter sur nos PC. À bon entendeur.