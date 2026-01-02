Ouvrons d'abord le ventre de la bête. Pour valider le démarrage, les clés gravées dans la puce sont indispensables à la BootROM. Dès que le processeur les lit correctement, il charge le chargeur de démarrage, puis le noyau, et enfin les jeux. Avec ces clés, on peut suivre chaque étape et comprendre précisément comment la console autorise l’exécution des logiciels.

Les informations contenues dans ces clés permettent aux développeurs de reproduire la séquence de démarrage sur PC et de déchiffrer les exécutables avec précision. Les émulateurs peuvent désormais exécuter les jeux de manière plus fidèle et améliorer les performances sans approximation.

Même si les clés BootROM ne permettent pas de lancer automatiquement des jeux piratés, elles simplifient la découverte des protections encore actives dans le système. Voilà désormais une base technique solide pour tester et contourner certaines vérifications de sécurité, ce qui aurait pris des années sans cette fuite.

Les publications initiales ont été retirées rapidement après des demandes DMCA (le Digital Millennium Copyright Act), mais les informations circulent toujours dans des forums privés et des canaux chiffrés. Les passionnés de technologie peuvent désormais expérimenter sans devoir deviner le fonctionnement interne du processeur.