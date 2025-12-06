Sony a apporté une importante modification aux PS5 et PS5 Slim. La firme intègre désormais le système de refroidissement optimisé de la PS5 Pro, éliminant les risques de fuite de métal liquide rencontrés sur les modèles antérieurs.
En catimini, Sony a modifié la conception interne de ses dernières PlayStation 5. L'intervention porte sur le dispositif de refroidissement du processeur principal, qui utilise du métal liquide pour évacuer la chaleur. Cette substance offre de meilleures performances que les pâtes thermiques classiques, mais son application demande une grande rigueur. Les nouveaux exemplaires de PS5 standard et Slim adoptent désormais la solution développée initialement pour la PS5 Pro.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
PS5 : une nouvelle conception pour éviter les problèmes de refroidissement
Certaines PlayStation 5 commercialisées précédemment ont rencontré des problèmes liés au déplacement du composé thermique. Le métal liquide se déplaçait après une utilisation intensive, compromettant l'efficacité du refroidissement. Les consoles de la gamme CFI-2016 ont particulièrement souffert de ce défaut, avec des utilisateurs constatant une détérioration progressive des capacités de dissipation thermique.
L'information a été identifiée par l’analyste matériel connu sous le pseudonyme @Modyfikator89. Selon ses observations, les références CFI-2100 et CFI-2200 embarquent maintenant un agencement revu autour du SoC. Des sillons plus marqués ont été gravés dans la zone d'application du métal liquide, bloquant efficacement sa migration. Cette conception reprend finalement celle introduite sur la PS5 Pro. Enfin, notez que la présence ou l'absence de ces rainures permet d'identifier rapidement la version de la console. Encore faut-il, pour cela, accéder aux entrailles de la machine.
Comment identifier un modèle récent et que faire si l’on possède un ancien ?
Les détenteurs de modèles de PS5 plus anciens ne doivent pas s'inquiéter si la console fonctionne normalement et ne montre aucun signe de montée en température. Toutefois, des spécialistes rappellent que, en cas de surchauffe, la réapplication du métal liquide doit être réalisée par un professionnel. L’opération nécessite en effet une expertise spécifique ainsi que des outils adaptés, ce qui en rend la manipulation particulièrement délicate pour le commun des mortels.
Les consommateurs envisageant l'achat d'une nouvelle console devront quant à eux attentivement examiner le numéro de modèle, la version CFI-2116 B01Y figurant parmi les références bénéficiant avec certitude du système de refroidissement optimisé. De toute évidence, une communication officielle du constructeur permettrait de clarifier précisément quelles références jouissent de cette modification.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)