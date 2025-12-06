Certaines PlayStation 5 commercialisées précédemment ont rencontré des problèmes liés au déplacement du composé thermique. Le métal liquide se déplaçait après une utilisation intensive, compromettant l'efficacité du refroidissement. Les consoles de la gamme CFI-2016 ont particulièrement souffert de ce défaut, avec des utilisateurs constatant une détérioration progressive des capacités de dissipation thermique.

L'information a été identifiée par l’analyste matériel connu sous le pseudonyme @Modyfikator89. Selon ses observations, les références CFI-2100 et CFI-2200 embarquent maintenant un agencement revu autour du SoC. Des sillons plus marqués ont été gravés dans la zone d'application du métal liquide, bloquant efficacement sa migration. Cette conception reprend finalement celle introduite sur la PS5 Pro. Enfin, notez que la présence ou l'absence de ces rainures permet d'identifier rapidement la version de la console. Encore faut-il, pour cela, accéder aux entrailles de la machine.