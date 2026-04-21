Une décision qui s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation des plateformes en ligne. Récemment, Roblox a lui aussi annoncé sa décision de segmenter ses utilisateurs en trois grandes catégories d’âge, avec des expériences adaptées à chacune.

L’objectif est toujours le même, à savoir mieux encadrer les interactions et limiter les risques pour les plus jeunes, particulièrement exposés dans des environnements en ligne souvent ouverts à toutes les dérives.