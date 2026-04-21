Les dérives en ligne ne sont plus un secret pour personne. Entre harcèlement, propos toxiques et risques bien réels pour les plus jeunes, parfois exposés à des individus malveillants, les plateformes cherchent désormais à protéger les utilisateurs, et le jeu vidéo n’échappe pas à cette (triste) tendance de fond.
C’est dans ce contexte que Sony s’apprête à franchir un nouveau cap sur PlayStation, comme l'indique Engadget. Le fabricant japonais va en effet imposer une vérification d’âge pour accéder à certaines fonctions sociales de son écosystème, notamment la messagerie privée et le chat vocal. Autrement dit, sans validation préalable, il sera bientôt impossible de discuter librement avec d’autres joueurs.
La vérification d'âge aussi chez PlayStation
Une décision qui s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation des plateformes en ligne. Récemment, Roblox a lui aussi annoncé sa décision de segmenter ses utilisateurs en trois grandes catégories d’âge, avec des expériences adaptées à chacune.
L’objectif est toujours le même, à savoir mieux encadrer les interactions et limiter les risques pour les plus jeunes, particulièrement exposés dans des environnements en ligne souvent ouverts à toutes les dérives.
Chez PlayStation, Sony évoque un « one time check », soit une procédure unique, à effectuer une seule fois donc, et qui ne prendrait que quelques minutes. Ceux qui n'effectueront pas la démarche pourront toujours prétendre aux jeux, aux Trophées, mais ils n'auront plus accès aux fonctions sociales.
Une phase de test d'abord, avant un déploiement plus massif ?
L'autre point important à noter, c'est que ce déploiement ne sera pas immédiat à l’échelle mondiale. Sony a choisi de commencer par un test grandeur nature au Royaume-Uni et en Irlande. Deux marchés souvent utilisés comme laboratoires réglementaires, notamment en raison de législations plus strictes sur la protection des mineurs en ligne.
Cette phase initiale permettra donc d’ajuster le système avant une généralisation à d’autres régions « plus tard dans l'année ».
Si l’objectif affiché est louable, sécuriser les échanges et protéger les utilisateurs les plus vulnérables, certains y verront à nouveau une remise en cause de l’anonymat, longtemps considéré comme un pilier du jeu en ligne.
De son côté, Sony présente cette initiative comme un moyen de continuer à proposer des environnements plus sécurisés et mieux calibrés selon l’âge des joueurs et des familles, sans pour autant compromettre le respect de leur vie privée.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique