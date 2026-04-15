« Chaque jour, 144 millions d'utilisateurs se rendent sur Roblox pour jouer, échanger et créer », expliquent les créateurs du jeu qui vont lancer des comptes Roblox Kids et Roblox Select pour permettre aux jeunes utilisateurs d'accéder uniquement à des contenus en fonction de leur âge.
Pointé du doigt depuis longtemps maintenant pour la présence de prédateurs dans ses espaces de discussion, Roblox avait déjà réagi il y a quelques mois. La plateforme avait ainsi déployé un dispositif de vérification d’âge reposant sur la reconnaissance faciale pour accéder au chat, avec pour objectif de restreindre autant que possible les interactions entre adultes et mineurs.
Roblox va segmenter l'accès à ses services
Aujourd'hui, les créateurs du jeu annoncent une nouvelle étape à venir, puisqu'à partir du mois de juin, Roblox va clairement segmenter son audience en trois catégories distinctes, à savoir Roblox Kids, Roblox Select et la version classique de la plateforme.
Les tranches d’âge s’établiront à moins de 9 pour la section Kids, entre 9 et 15 ans pour Select, et 16 ans et plus pour les comptes standards.
Toujours dans la même optique de protection des plus jeunes, les fonctionnalités de chat resteront inaccessibles aux moins de 9 ans. Elles seront ensuite déployées progressivement entre 9 et 16 ans, avec des échanges toutefois limités.
Trois versions distinctes, définies en fonction de l'âge des joueurs
Sans surprise, les comptes Kids seront les plus encadrés. Le chat y sera donc désactivé par défaut, et les jeunes utilisateurs n’auront accès qu’aux contenus les plus sages, soit ceux classés Minimal ou Mild.
Du côté des 9-15 ans, Roblox desserre légèrement l’étau. Les échanges seront autorisés, mais limités à des utilisateurs du même âge, ainsi qu'à des « amis de confiance », validés en amont par les parents. Ces comptes pourront également accéder à des expériences de niveau Moderate, en plus des contenus les plus accessibles de la version Kids.
À partir de 16 ans, les utilisateurs basculeront automatiquement vers un compte Roblox complet, avec la majorité des fonctionnalités activées. Tout ne sera pas pour autant accessible, puisque les contenus estampillés Restricted resteront verrouillés jusqu’à la majorité, avec toujours la possibilité pour les parents d'agir via les outils de contrôle dédiés, permettant notamment de gérer les classifications de contenu, les paramètres de communication, ainsi que les limites de temps d'écran et de dépenses.
Ce 30 avril, Roblox va également lancer sa nouvelle offre Roblox Plus, un nouvel abonnement disponible dans le monde entier au prix de 4,99$/mois, qui comprendra des réductions sur les objets et les avatars du jeu, ainsi que des avantages exclusifs sur la plateforme.
- Des dizaines de milions de jeux disponibles dans le catalogue.
- Les échanges de messages et d'objets virtuels entre utilisateurs.
- La possibilité de créer des jeux sans compétence avancée de codage.