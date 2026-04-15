À partir de 16 ans, les utilisateurs basculeront automatiquement vers un compte Roblox complet, avec la majorité des fonctionnalités activées. Tout ne sera pas pour autant accessible, puisque les contenus estampillés Restricted resteront verrouillés jusqu’à la majorité, avec toujours la possibilité pour les parents d'agir via les outils de contrôle dédiés, permettant notamment de gérer les classifications de contenu, les paramètres de communication, ainsi que les limites de temps d'écran et de dépenses.