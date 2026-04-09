Netflix poursuit sa diversification dans le jeu vidéo, avec une approche désormais plus ciblée. Le géant du streaming vient d’officialiser « Playground », une application dédiée aux enfants de moins de 8 ans, pensée comme un espace sécurisé et ludique.
Avec Playground, Netflix propose une application mobile entièrement consacrée aux enfants de moins de 8 ans. Accessible via un abonnement classique, celle-ci regroupe une bibliothèque de jeux inspirés de licences populaires comme Peppa Pig, Sesame Street ou encore l’univers du Dr. Seuss. Une initiative qui illustre un recentrage stratégique autour des contenus familiaux, et une application qui devrait être déployée en France à compter du 28 avril prochain selon nos confrères de BFM Tech.
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Une application gratuite pour les moins de 8 ans
Pour Netflix, il s'agit d'offrir un environnement sécurisé, sans publicité ni achats intégrés, où les enfants peuvent jouer librement. Le géant américain précise que tous les contenus sont également disponibles hors ligne, un point clé pour les usages en mobilité, parfait pour occuper les enfants lors des trajets (en voiture, en avion, etc.) ou dans une région dont la couverture réseau est faible, voire nulle.
Gratuite, l'application est à télécharger depuis les boutiques iOS ou Android, et il suffit ensuite de se connecter avec son compte Netflix pour accéder immédiatement aux jeux. L’interface met en avant les personnages et univers familiers des enfants, facilitant la navigation et la découverte.
Au-delà du divertissement, Netflix insiste sur une dimension éducative, avec des activités qui promettent de favoriser la créativité, la reconnaissance des formes, la coordination… Une approche qui vise à faire de Playground un outil hybride, à mi-chemin entre jeu vidéo et contenu pédagogique.
Objectif famille !
Ce lancement s’inscrit dans une évolution plus large de la stratégie gaming de Netflix, amorcée depuis son entrée sur le marché en 2021. Après plusieurs expérimentations, parfois peu concluantes, la plateforme semble désormais privilégier des expériences plus accessibles, et surtout grand public.
Avec Playground, Netflix cible clairement les familles, un segment jugé stratégique pour fidéliser les abonnés, les foyers avec enfants ayant tendance à davantage conserver leur abonnement.
Ce repositionnement s’accompagne aussi d’un recentrage éditorial, avec moins de projets ambitieux ou expérimentaux, et davantage de jeux simples, basiques, immédiatement jouables et connectés à des licences fortes.
Disponible dans un premier temps dans plusieurs pays anglophones, Playground devrait être déployé à l’échelle mondiale courant avril. Une étape supplémentaire pour Netflix, qui continue de chercher la bonne formule pour imposer durablement son offre vidéoludique face à des concurrents mieux armés sur le terrain des franchises.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible