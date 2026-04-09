Gratuite, l'application est à télécharger depuis les boutiques iOS ou Android, et il suffit ensuite de se connecter avec son compte Netflix pour accéder immédiatement aux jeux. L’interface met en avant les personnages et univers familiers des enfants, facilitant la navigation et la découverte.

Au-delà du divertissement, Netflix insiste sur une dimension éducative, avec des activités qui promettent de favoriser la créativité, la reconnaissance des formes, la coordination… Une approche qui vise à faire de Playground un outil hybride, à mi-chemin entre jeu vidéo et contenu pédagogique.