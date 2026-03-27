Dans le détail, ces nouveaux prix s’appliquent immédiatement aux nouveaux abonnés. Pour les abonnés actuels, ils entreront en vigueur à compter du prochain cycle de facturation, une mécanique désormais bien rodée chez la plateforme.

Sans surprise, Netflix justifie cette nouvelle révision tarifaire par la nécessité de soutenir ses investissements dans les contenus originaux, tout en continuant à améliorer l’expérience proposée aux utilisateurs. Un argument régulièrement avancé par le géant du streaming, dans un contexte de concurrence accrue et de coûts de production toujours plus élevés.