Difficile encore de parler de surprise tant le phénomène s’est installé dans la durée. Netflix s’apprête une nouvelle fois à revoir à la hausse le prix de ses abonnements. Une décision qui concerne dans un premier temps le marché américain, mais qui s’inscrit dans une dynamique désormais bien connue des utilisateurs, habitués à voir les tarifs du service grimper à intervalles réguliers ces derniers mois.
Au mois de mai 2025, Netflix appliquait en Europe une hausse tarifaire déjà amorcée quelques mois plus tôt sur son marché domestique. Un scénario désormais bien rodé, qui semble se répéter en ce début de printemps. La plateforme américaine vient en effet d’annoncer une nouvelle augmentation de ses prix aux États-Unis, première étape avant une éventuelle répercussion à l’international.
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Netflix toujours un peu plus cher aux Etats-Unis
Aux États-Unis, il s’agit déjà de la deuxième hausse tarifaire en moins d’un an pour Netflix, et aucune formule n’est épargnée. L’offre la plus accessible, Netflix avec publicités, voit ainsi son abonnement mensuel passer de 7,99 à 8,99 dollars, soit une augmentation d’un dollar.
La formule Standard (Full HD 1080p) suit la même tendance, avec une hausse plus marquée, puisque son tarif grimpe de 17,99 à 19,99 dollars par mois. Quant à l’abonnement Premium, qui permet notamment de profiter de la 4K, il atteint désormais 26,99 dollars mensuels, là encore avec une augmentation de deux dollars.
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Et bientôt en France ?
Dans le détail, ces nouveaux prix s’appliquent immédiatement aux nouveaux abonnés. Pour les abonnés actuels, ils entreront en vigueur à compter du prochain cycle de facturation, une mécanique désormais bien rodée chez la plateforme.
Sans surprise, Netflix justifie cette nouvelle révision tarifaire par la nécessité de soutenir ses investissements dans les contenus originaux, tout en continuant à améliorer l’expérience proposée aux utilisateurs. Un argument régulièrement avancé par le géant du streaming, dans un contexte de concurrence accrue et de coûts de production toujours plus élevés.
Pour l’heure, aucune hausse n’a été officialisée en dehors du marché américain. Reste que, si l’on se fie au calendrier des précédentes augmentations, la France pourrait ne pas être épargnée très longtemps. Une répercussion dans l’Hexagone d’ici quelques mois apparaît plausible, possiblement dès le début de l’été.
En janvier dernier, Netflix confirmait avoir dépassé la barre des 325 millions d'abonnés dans le monde, contre 301 millions une année auparavant. En 2026, la plateforme américaine ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires situé entre 50,7 et 51,7 milliards de dollars, soit une croissance annuelle d'environ 12 à 14%.
À l'heure actuelle, en France, l'offre Netflix avec publicité démarre à 7,99€/mois, contre 14,99€/mois pour l'offre Premium, et 21,99€/mois pour la formule Premium 4K HDR.