Jeudi 26 février, Netflix a officialisé sa décision de ne pas s’aligner sur la dernière proposition de Paramount Skydance. La société de David Ellison a relevé une énième fois son offre à 31 dollars par action, valorisant l’opération à plus de 110 milliards de dollars, dette incluse. Une offre jugée supérieure par les dirigeants de WBD, qui ont donné quatre jours à Netflix pour faire une contre-offre. Le service de streaming n'a pas attendu longtemps pour mettre un terme aux enchères et se retirer du jeu.

Netflix proposait 27,75 dollars par action (environ 82 milliards de dollars au total) dans une structure différente, excluant notamment les chaînes de télévision, dont CNN et ne souhaitait récupérer que la partie production, et les nombreuses licences du groupe. Le service de streaming a estimé dans un communiqué que le prix à payer pour rester dans la course n’était plus « financièrement intéressant », et a préféré en rester là. Netflix a d'ailleurs été un peu imprudente, en annonçant fièrement à l'ensemble de ses abonnés en décembre dernier le rachat par mail, pour finalement abandonner dans la dernière ligne droite.

La plateforme de SVOD explique que l’acquisition représentait une opportunité stratégique, mais « pas une nécessité à tout prix », son business étant en croissance et ses bénéfices en hausse. Warner Bros Discovery devra en outre verser un dédit de 2,8 milliards de dollars à Netflix, somme qui sera prise en charge par Paramount.

Les marchés ont salué ce retrait : l’action Netflix a bondi d’environ 10 % après l’annonce. Les investisseurs redoutaient les risques réglementaires d’un rapprochement entre Netflix et la maison mère de HBO, ainsi que l’ampleur des incertitudes entourant une telle fusion, notamment en matière de concurrence aux États-Unis et en Europe.