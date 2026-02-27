Coup de théâtre à Hollywood : Netflix aurait renoncé à un accord majeur avec Warner Bros. Paramount peut désormais s’emparer du studio pour un montant faramineux.
Alors que Netflix semblait encore en lice pour mettre la main sur Warner Bros Discovery (WBD), le leader mondial du streaming a annoncé qu’il ne relèverait pas son offre. Ce retrait ouvre un boulevard à Paramount Skydance, dirigé par David Ellison, qui pourrait ainsi bâtir un nouvel empire du cinéma et de la télévision dans un contexte politique et financier particulièrement sensible.
Netflix jette l’éponge face à une offre jugée trop élevée
Jeudi 26 février, Netflix a officialisé sa décision de ne pas s’aligner sur la dernière proposition de Paramount Skydance. La société de David Ellison a relevé une énième fois son offre à 31 dollars par action, valorisant l’opération à plus de 110 milliards de dollars, dette incluse. Une offre jugée supérieure par les dirigeants de WBD, qui ont donné quatre jours à Netflix pour faire une contre-offre. Le service de streaming n'a pas attendu longtemps pour mettre un terme aux enchères et se retirer du jeu.
Netflix proposait 27,75 dollars par action (environ 82 milliards de dollars au total) dans une structure différente, excluant notamment les chaînes de télévision, dont CNN et ne souhaitait récupérer que la partie production, et les nombreuses licences du groupe. Le service de streaming a estimé dans un communiqué que le prix à payer pour rester dans la course n’était plus « financièrement intéressant », et a préféré en rester là. Netflix a d'ailleurs été un peu imprudente, en annonçant fièrement à l'ensemble de ses abonnés en décembre dernier le rachat par mail, pour finalement abandonner dans la dernière ligne droite.
La plateforme de SVOD explique que l’acquisition représentait une opportunité stratégique, mais « pas une nécessité à tout prix », son business étant en croissance et ses bénéfices en hausse. Warner Bros Discovery devra en outre verser un dédit de 2,8 milliards de dollars à Netflix, somme qui sera prise en charge par Paramount.
Les marchés ont salué ce retrait : l’action Netflix a bondi d’environ 10 % après l’annonce. Les investisseurs redoutaient les risques réglementaires d’un rapprochement entre Netflix et la maison mère de HBO, ainsi que l’ampleur des incertitudes entourant une telle fusion, notamment en matière de concurrence aux États-Unis et en Europe.
La famille Ellison bâtit un nouvel empire, mais à quel prix ?
La victoire revient donc à Paramount Skydance, déjà propriétaire de Paramount depuis l’été 2025. À sa tête, David Ellison, 43 ans, fils de Larry Ellison, fondateur d’Oracle et milliardaire proche de Donald Trump. Le contexte politique ajoute une dimension supplémentaire à l’opération : CBS, déjà sous contrôle de Paramount, et CNN, propriété de WBD, pourraient se retrouver sous la même bannière.
Cette perspective inquiète certains observateurs. Des voix s’élèvent pour dénoncer un possible bouleversement de l’équilibre médiatique américain, alors que CNN passerait sous le contrôle d’actionnaires perçus comme proches des républicains.
Il faut d'ailleurs rappeler que si Paramount Skydance est pressenti pour racheter WBD, il faudra que l'opération recoive l'aval des différentes autorités de régulations, un processus long et pas forcément garanti.
Sur le plan économique, le nouvel ensemble devra aussi composer avec un endettement massif, financé par plusieurs grandes banques. Paramount Skydance, valorisé environ 12 milliards de dollars, s’apprête à absorber un groupe pesant 72 milliards en Bourse. Si l'opération pourrait donner naissance à un géant aux pieds d'argile, qui devra immédiatement créer de la valeur pour lui permettre de résister face à Netflix, ou encore à Disney, plus solide grâce à l'exploitation de ses parcs d'attraction. L’assemblée générale extraordinaire de WBD, prévue le 20 mars, devra entériner la fusion.
Au-delà du duel entre plateformes, cette bataille illustre la recomposition accélérée d’Hollywood. Face à la baisse structurelle de la télévision traditionnelle et aux marges sous pression, les grands studios cherchent un second souffle dans le streaming. Et cette fois, Netflix a choisi de rester spectateur plutôt que de forcer la main.
