Il y a quelques semaines, Netflix dégainant une proposition de 82,7 milliards de dollars pour acquérir le célèbre studio, avec l'objectif d'engloutir ses activités dans le streaming et le cinéma ainsi que son emblématique catalogue. Mais très vite, la rivale Paramount a fait une contre-proposition à hauteur de 108 milliards de dollars pour détenir l'ensemble du groupe, chaînes télévisées comprises.