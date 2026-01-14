La feuilleton qui agite Hollywood depuis de longues semaines se poursuit. Netflix vient de modifier la teneur de son offre de rachat pour mettre la main sur Warner Bros. Discovery au plus vite.
Il y a quelques semaines, Netflix dégainant une proposition de 82,7 milliards de dollars pour acquérir le célèbre studio, avec l'objectif d'engloutir ses activités dans le streaming et le cinéma ainsi que son emblématique catalogue. Mais très vite, la rivale Paramount a fait une contre-proposition à hauteur de 108 milliards de dollars pour détenir l'ensemble du groupe, chaînes télévisées comprises.
La balance penche clairement en faveur de Netflix, mais Paramount n'a pas dit son dernier mot. Et la bataille pourrait se jouer au tribunal.
Netflix affine sa stratégie
Plus tôt cette semaine, l'entreprise dirigée par David Ellison a en effet déposé plainte contre Netflix, l'accusant d'avoir caché des informations cruciales aux actionnaires de Warner. Pour rappel, l'accord conclu début décembre valorisait Warner Bros. Discovery à 27,75 dollars par action, et l'acquisition devait être réglée très majoritairement en liquidités, mais Netflix avait prévu de payer une petite partie de la transaction en actions, à hauteur de 4,50 dollars par action.
Cela signifie, concrètement, que les actionnaires de Warner auraient reçu à la fois du cash et des titres Netflix, les exposant directement aux fluctuations du cours du géant du streaming. Dans sa version révisée, encore en discussion, la société souhaite supprimer totalement la part payée en actions pour basculer vers une proposition intégralement réglée en cash, tout comme l'offre de Paramount.
Objectif : simplifier au maximum la transaction et la rendre plus attractive pour de Warner Bros. Discovery, en lui garantissant un prix ferme sans dépendre de l’évolution du cours de Bourse de Netflix, fortement chahuté ces derniers mois.
Paramount sur le pied de guerre
Dans sa plainte déposée dans le Delaware, Paramount a exigé de la justice qu'elle ordonne à Warner d'expliquer comment elle a évalué l'offre de Netflix, la manière dont sa dette colossale est prise en compte dans l'opération et pourquoi l'alternative de Paramount serait plus risquée ou moins intéressante.
Dans ce contexte, le changement de stratégie opéré par Netflix vise aussi à mettre un terme à cette affaire. D'ailleurs, les actionnaires de Warner seraient convaincus par cette nouvelle proposition. Reste à voir si Paramount mettra ses menaces à exécution en soumettant ses propres candidats au conseil d'administration de Warner Bros. Discovery.