« Warner Bros Discovery a fourni des raisons de plus en plus originales pour éviter une transaction avec Paramount, mais ce qu'elle n'a jamais dit, parce qu'elle ne peut pas le faire, c'est que la transaction Netflix est financièrement supérieure à notre offre actuelle », écrit le dirigeant dans une lettre adressée aux actionnaires de Warner. Concrètement, il exige de la justice qu'elle ordonne à l'entreprise d'étayer comment elle a évalué l'offre de Netflix, la manière dont sa dette colossale est prise en compte dans l'opération et pourquoi l'alternative de Paramount serait plus risquée ou moins intéressante.