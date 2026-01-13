La bataille continue de faire rage à Hollywood. David Ellison, patron de Paramount, intente des poursuites contre Warner et entend bien influencer son conseil d'administration pour faire pencher la balance en sa faveur.
Il y a quelques semaines, Netflix a fait trembler la planète du divertissement en dégainant une offre de 82,7 milliards de dollars pour acquérir les studios Warner Bros. De quoi lui permettre de mettre la main sur des actifs ultra stratégiques dans le streaming, notamment la plateforme HBO Max. Très vite, la rivale Paramount a riposté avec une contre-proposition, cette fois à hauteur de 108 milliards de dollars, afin de mettre la main sur l'ensemble du groupe, chaînes télévisées comprises.
Warner a tranché et privilégie Netflix. Une décision qui n'est pas du goût de David Ellison, fils du P.-D.G d'Oracle.
Paramount passe par la justice
Paramount vient en effet de déposer plainte dans le Delaware, État de référence pour le droit des sociétés aux États-Unis. Il accuse Warner de ne pas jouer franc jeu avec ses actionnaires, et de leur cacher des informations financières cruciales pour comparer correctement les deux options.
« Warner Bros Discovery a fourni des raisons de plus en plus originales pour éviter une transaction avec Paramount, mais ce qu'elle n'a jamais dit, parce qu'elle ne peut pas le faire, c'est que la transaction Netflix est financièrement supérieure à notre offre actuelle », écrit le dirigeant dans une lettre adressée aux actionnaires de Warner. Concrètement, il exige de la justice qu'elle ordonne à l'entreprise d'étayer comment elle a évalué l'offre de Netflix, la manière dont sa dette colossale est prise en compte dans l'opération et pourquoi l'alternative de Paramount serait plus risquée ou moins intéressante.
Et ce n'est pas tout. Paramount va également proposer ses propres candidats au conseil d'administration de Warner Bros. Discovery lors de l'assemblée générale de 2026. Son objectif est de faire tomber l'actuelle direction, qui a déjà rejeté deux fois son offre, et la remplacer par des administrateurs plus favorables. Enfin, si Warner convoque une assemblée plus tôt pour faire voter l'accord avec Netflix, Paramount appellera aussi les actionnaires à voter contre.
Warner dénonce des poursuites « sans fondement »
Warner s'est empressée de réagir, et n'a pas mâché ses mots : « Malgré six semaines et autant de communiqués de presse de Paramount Skydance, celle-ci n'a toujours pas augmenté son offre ni remédié aux nombreuses lacunes évidentes de celle-ci », rétorque le groupe dans un communiqué.
« Paramount Skydance cherche à détourner l'attention avec un procès sans fondement et des attaques contre un conseil d'administration qui a généré une valeur sans précédent pour les actionnaires », poursuit-il. Décidément, ce feuilleton semble encore loin d'être clos.