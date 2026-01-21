Le géant du streaming propose une nouvelle offre pour s'offrir Warner Bros. Et elle devrait faciliter grandement cette opération !
La bataille entre Netflix et Paramount pour s'offrir Warner Bros n'est toujours pas finie. Et si Paramount, malgré le soutien de l'un des hommes les plus riches du monde en la personne du patron d'Oracle, Larry Ellison, ne fait toujours pas le poids, ses offensives entravent Netflix. Alors, le numéro 1 mondial du streaming a décidé de mettre un dernier coup de collier.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
L'offre de rachat de Warner Bros par Netflix passe entièrement en cash
Netflix est de très loin le mieux placé aujourd'hui pour acquérir Warner Bros. Mais avec Paramount toujours dans les environs, le géant américain semble vouloir conclure au plus vite l'affaire. Et pour cela, il a une nouvelle proposition qui pourrait faire la différence.
En effet, selon une information de Reuters, Netflix propose dorénavant d'acquérir les activités de Warner Bros avec une offre totalement en cash, alors que précédemment, l'offre de rachat comprenait une petite partie composée d'action. Le montant de l'opération reste par contre lui le même, à 27,75 $ l'action, soit une valorisation globale de 82,7 milliards de dollars.
Une façon de prendre Paramount de vitesse ?
« Notre accord révisé, entièrement en espèces, permettra d'accélérer le calendrier du vote des actionnaires et offrira une plus grande sécurité financière » veut espérer le co-patron de Netflix, Ted Sarandos. Warner Bros va, en réponse, tenir une réunion spéciale avec les investisseurs d'ici le mois d'avril prochain, pour voter sur cette proposition.
« Ces changements montrent que Netflix est déterminé à remporter la mise, et l'accélération du vote des actionnaires signifie que Paramount doit agir de toute urgence. Il appartient désormais à Paramount de présenter une offre clairement supérieure s'il souhaite conclure cette affaire » diagnostique-t-on du côté de l'agence Fitch. On demande maintenant à voir ce que va pouvoir répondre la Paramount, dont tous les efforts effectués jusqu'à aujourd'hui n'ont pas eu tendance à convaincre.