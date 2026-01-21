Netflix est de très loin le mieux placé aujourd'hui pour acquérir Warner Bros. Mais avec Paramount toujours dans les environs, le géant américain semble vouloir conclure au plus vite l'affaire. Et pour cela, il a une nouvelle proposition qui pourrait faire la différence.

En effet, selon une information de Reuters, Netflix propose dorénavant d'acquérir les activités de Warner Bros avec une offre totalement en cash, alors que précédemment, l'offre de rachat comprenait une petite partie composée d'action. Le montant de l'opération reste par contre lui le même, à 27,75 $ l'action, soit une valorisation globale de 82,7 milliards de dollars.