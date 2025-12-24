En somme, on n'est ici non pas dans un rejet massif et définitif, mais dans une configuration où Paramount Skydance est considérée comme une option qui doit encore montrer qu'elle est plus intéressante que Netflix. En tout cas, pour cet actionnaire en particulier.

« Nous considérons que les deux offres sont à égalité, et changer de cap a un coût. Si Paramount veut vraiment remporter la mise, il va falloir qu'ils proposent une offre plus intéressante » a expliqué la même personne.

Reste qu'il faudra ensuite, même si l'opération séduction fonctionnait finalement sur Harris Oakmark, pouvoir embarquer sur le même bateau le reste du conseil d'administration de Warner Bros. Pour rappel, les trois plus gros actionnaires du studio sont les gestionnaires d'actifs Vanguard, BlackRock et State Street, qui contrôlent à eux trois 22% du capital.