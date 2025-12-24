Le patron d'Oracle est entré dans la danse pour aider au rachat de Warner Bros par Paramount Skydance. Pour le moment, en vain.
C'est une vraie saga qui commence à se déployer devant nous dans le dossier de rachat de Warner Bros. Alors que Netflix semblait avoir remporté la partie, Paramount Skydance avait derrière répliqué avec une contre-offre gigantesque, refusée dans un premier temps… pour être renforcée à nouveau par l'intervention du richissime Larry Ellison. Mais ça semble encore un peu compliquée.
La garantie personnelle de Larry Ellison n'est pas suffisante
Larry Ellison, c'est la deuxième fortune au monde. Une fortune qui a garanti personnellement plus de 40 milliards de dollars, pour l'offre de rachat de Warner Bros par Paramount Skydance, évaluée à 108,4 milliards de dollars. Mais, ça n'est pas encore cela qui fera pencher la balance en faveur du rival de Netflix.
« Les modifications apportées à la nouvelle offre de Paramount étaient nécessaires, mais insuffisantes » a ainsi résumé dans un courrier à Reuters Alex Fitch, gestionnaire de portefeuille et directeur de recherche chez Harris Oakmark, cinquième plus gros actionnaire de Warner Bros (avec 4% du capital, soit 96 millions d'actions).
Paramount Skydance doit encore faire plus s'il veut s'offrir Warner Bros
En somme, on n'est ici non pas dans un rejet massif et définitif, mais dans une configuration où Paramount Skydance est considérée comme une option qui doit encore montrer qu'elle est plus intéressante que Netflix. En tout cas, pour cet actionnaire en particulier.
« Nous considérons que les deux offres sont à égalité, et changer de cap a un coût. Si Paramount veut vraiment remporter la mise, il va falloir qu'ils proposent une offre plus intéressante » a expliqué la même personne.
Reste qu'il faudra ensuite, même si l'opération séduction fonctionnait finalement sur Harris Oakmark, pouvoir embarquer sur le même bateau le reste du conseil d'administration de Warner Bros. Pour rappel, les trois plus gros actionnaires du studio sont les gestionnaires d'actifs Vanguard, BlackRock et State Street, qui contrôlent à eux trois 22% du capital.