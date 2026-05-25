Quand une boutique ou une grande enseigne affiche un blockbuster à moitié prix, difficile de résister. Pourtant, toutes les offres ne se valent pas, et il n’est pas rare de se faire surprendre par des détails techniques pourtant essentiels comme une clé verrouillée pour une autre région du monde, une mauvaise plateforme sélectionnée à la commande, ou encore une devise étrangère qui entraîne des frais inattendus.

Cela peut se traduire par un achat impossible à activer, un remboursement interminable, de l’argent immobilisé plusieurs semaines, voire perdu…

Certaines boutiques mettent désormais clairement en avant la compatibilité régionale, les restrictions éventuelles et les plateformes prises en charge avant même le paiement. Un détail qui paraît anodin, mais qui change tout lorsque l’on veut simplement récupérer rapidement une carte PSN, un abonnement ou le dernier jeu en promotion sans se poser mille questions et se créer autant de problèmes.