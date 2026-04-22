Dans ce mail relayé ces derniers jours, la firme japonaise met le doigt là où ça fait mal, ces jeux téléchargés sur l’eShop qui dorment dans nos consoles. L’objectif n’est pas de vendre ici, mais presque de culpabiliser gentiment, en incitant les joueurs à (re)découvrir les titres déjà en leur possession.

Une démarche inhabituelle dans une industrie davantage habituée à multiplier les sorties qu’à encourager la modération.