Nintendo a récemment surpris certains joueurs avec un e-mail inattendu… leur suggérant de jouer aux jeux qu’ils possèdent déjà. Un message amusant, mais révélateur d’une pratique devenue courante, à savoir accumuler sans consommer.
Partagée sur le réseau Reddit, il y a quelque chose de presque attendrissant dans cette petite piqûre de rappel venue tout droit de Kyoto. Dans une époque où tout s’enchaîne pour nous pousser vers le prochain achat, voir Nintendo suggérer l’inverse, à savoir jouer à ce que l’on possède déjà, a de quoi faire sourire. C'est visiblement ce qui est arrivé à certains joueurs ces derniers jours selon le magazine GameRant.
Quand Nintendo rappelle aux joueurs… de jouer !
Car oui, nous sommes nombreux à entretenir un backlog, ce mot un peu barbare qui désigne simplement une pile de jeux achetés… mais jamais terminés (voire jamais lancés). Une sorte de bibliothèque virtuelle qui grossit à mesure que notre temps libre paradoxalement, lui, se réduit.
Dans ce mail relayé ces derniers jours, la firme japonaise met le doigt là où ça fait mal, ces jeux téléchargés sur l’eShop qui dorment dans nos consoles. L’objectif n’est pas de vendre ici, mais presque de culpabiliser gentiment, en incitant les joueurs à (re)découvrir les titres déjà en leur possession.
Une démarche inhabituelle dans une industrie davantage habituée à multiplier les sorties qu’à encourager la modération.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Le backlog, symptôme d’une boulimie vidéoludique
Accumuler sans jouer, voilà sans doute l’un des paradoxes modernes du jeu vidéo. Un « souci » auquel les plus anciens joueurs n'auraient sans doute jamais pensé à être confrontés un jour.
Il faut dire qu'entre les promotions agressives, les bundles et autres catalogues numériques toujours plus fournis, la tentation est permanente. Sur PC, les soldes de Steam ont même érigé cette pratique en art de vivre.
Le résultat, ce sont des dizaines, parfois des centaines de jeux qui s’empilent. Certains sont attendus pendant des années… avant d’être lancés quelques heures à peine, puis abandonnés au profit du suivant commercialisé quelques jours plus tard. Un comportement presque boulimique, nourri par la peur de manquer une bonne affaire ou « le jeu du moment » désigné (entre autres) par Metacritic.
Un contraste frappant avec une époque pas si lointaine, où comme vous peut-être, on recevait un ou deux jeux par an. Des cartouches ou des disques que l’on usait jusqu’à la moelle, que l’on terminait, recommençait, maîtrisait…
Au fond, le mail de Nintendo ne pointe pas seulement un backlog, il vient souligner une évolution de notre manière de consommer le jeu vidéo. Et si, avant d’acheter le prochain jeu, on (re)commençait par terminer celui déjà installé ?