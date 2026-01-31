Plus de six mois après le lancement de la Nintendo Switch 2, les jeux proposés au format Game-Key Card restent vivement critiqués par une partie de la communauté. Pourtant, ces réticences semblent avoir un impact très limité sur les ventes des titres concernés…
Depuis plusieurs années déjà, une partie des joueurs revendique son attachement au format physique, résistant autant que possible à la montée en puissance du « tout dématérialisé » afin de conserver la pleine propriété de leurs disques ou cartouches. Avec la Nintendo Switch 2, le fabricant japonais a toutefois introduit un nouveau format : les cartes clé de Jeu (ou Game-Key Cards en anglais).
Entre critiques et appels aux boycotts
Derrière cette appellation se cachent des cartouches dépourvues de données, servant uniquement de sésame pour autoriser le téléchargement du jeu correspondant via l’eShop. Quand bien même la cartouche peut être prêtée, revendue et/ou achetée d'occasion, l'initiative n’a pas manqué de susciter critiques et appels au boycott depuis juin dernier… sans pour autant freiner les ventes.
Malgré la polémique persistante autour de ce format, un récent sondage indique que les joueurs continuent d’acheter des cartes clé de jeu. Le site Deku Deals, spécialisé dans l’agrégation de promotions et de ventes de jeux physiques, a partagé de nouvelles données issues de sa communauté, lesquelles montrent que le format proposé par Nintendo rencontre un succès bien réel.
Les Game Key Cards font (malgré tout) le bonheur des joueurs
Dans un billet de blog publié cette semaine, la plateforme précise que sur les 1 070 utilisateurs ayant ajouté au moins une sortie physique tierce à leur collection, 735 possèdent un ou plusieurs titres au format Game-Key Card. Un chiffre qui illustre l’écart entre les critiques formulées en ligne et les comportements d’achat observés sur le terrain.
Dans le cadre de son étude, Deku Deals a également dressé le Top 10 des jeux les plus populaires chez ses clients, et 6 d'entre eux sont au format Game-Key Card, à savoir Bravely Default Flying Fairy Remaster, Star Wars Outlaws, Yakuza 0, Final Fantasy VII Remake, Street Fighter 6 et Persona 3 Reload.
Du côté de Nintendo, les cartouches de jeu incluent encore et toujours l'intégralité du jeu, c'est le cas de Mario Kart World ou encore de Donkey Kong Bananza. Toutefois, début mars, Nintendo va lancer un nouveau jeu décliné de la franchise Pokémon, à savoir Pokopia, développé par Omega Force, et proposé… au format Game-Key Card. Ceci, malgré un jeu qui ne nécessite que 10 Go d'espace de stockage.
Des Game Key Cards coincées dans un entre-deux donc, ni véritablement physiques, ni totalement numériques.