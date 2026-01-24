Histoire de finir de séduire les amoureux de cette époque bénie du gaming chez Nintendo, le Battle Dock est également personnalisable, et il est tout à fait possible de remplacer les faceplates pour en changer sa couleur.

Vous n'aimez pas le violet d'origine ? Vous pouvez opter pour un rendu noir, gris ou orange (des coloris officiels GameCube évidemment).