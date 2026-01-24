Avec son nouvel accessoire, baptisé Battle Dock, la société Retro Fighters fait plus que titiller la fibre nostalgique des fans de Nintendo, avec une nouvelle coque dans laquelle va venir se glisser le dock de la Switch 2. On vous explique.
Vous le savez forcément, la Nintendo Switch 2 est livrée, comme sa grande soeur, avec un dock permettant à la machine d'envoyer le signal vidéo vers une TV, pour un confort de visionnage et des performances accrues par rapport au jeu nomade. Un dock quelque peu rudimentaire par rapport aux concepts mis en ligne avant la sortie de la console, qui a également tendance à (toujours) rayer l'écran de la console parfois, et qui est au cœur de ce nouvel accessoire signé Retro Fighters.
Et le dock de la Nintendo Switch 2 devient GameCube
Baptisé Battle Dock, le concept imaginé par Retro Fighters est donc un accessoire dans lequel on va venir glisser le dock de la Nintendo Switch 2. Côté design, cela ne vous aura pas échappé, le Battle Dock reprend le look de la Nintendo GameCube, avec ses quatre ports manette, son coloris violet, et son insert gris.
Mais ne vous y trompez pas : le Battle Dock ne se contente pas de flatter l’œil. Les ports en façade sont bel et bien fonctionnels et permettent d’y connecter naturellement des manettes GameCube filaires d’origine, ainsi que le petit récepteur indispensable au fonctionnement de la manette sans fil WaveBird de l’époque.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Un Battle Dock personnalisable… et déjà indispensable ?
Histoire de finir de séduire les amoureux de cette époque bénie du gaming chez Nintendo, le Battle Dock est également personnalisable, et il est tout à fait possible de remplacer les faceplates pour en changer sa couleur.
Vous n'aimez pas le violet d'origine ? Vous pouvez opter pour un rendu noir, gris ou orange (des coloris officiels GameCube évidemment).
Concrètement, outre le fait d'offrir au dock Switch 2 un air de Nintendo GameCube qui justifierait presque à lui tout seul l'achat de ce Battle Dock, l'intérêt est ici de pouvoir aisément connecter ses manettes GameCube, pour profiter pleinement des jeux proposés sur le Nintendo Switch Online.
On le sait, les docks tiers ont de quoi rendre méfiants, et de nombreux joueurs préfèrent s’en tenir aux accessoires officiels. C’est précisément pour cette raison que « le Battle Dock ne cherche pas à remplacer le dock officiel de la Switch 2, mais à fonctionner de concert avec lui », explique Retro Fighters.
Concrètement, le Battle Dock agit uniquement comme un adaptateur de manettes. Il se connecte via deux ports USB, à la manière d’un adaptateur GameCube vers USB ou d’une manette Pro filaire. Aucun signal vidéo, aucune gestion de l’alimentation, aucune interférence logicielle… le risque de blocage de la console serait donc inexistant par rapport à un dock tiers.
Pour les intéressés, le Battle Dock est proposé actuellement sur Kickstarter, au tarif de 36 dollars. Contacté par nos soins, Robert Lomeli, responsable Product Fulfillment chez Retro Fighters, nous a confirmé « un lancement plus tard dans l'année ».