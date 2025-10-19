Taillé pour être emmené partout, l'OmniCentro Charger Dock est ultra compact, et dispose de trois connectiques, à savoir une prise USB-C, un port USB-A et une sortie HDMI. Pour Jsaux Gaming, il s'agit d'une « alternative pratique au dock officiel, combinant recharge et affichage dans un seul appareil. »

Outre son côté « transportable », l'accessoire signé Jsaux Gaming peut également séduire une frange de joueurs qui n'ont pas forcément envie/besoin d'un dock aussi imposant que celui proposé par défaut.