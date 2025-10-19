Alors que la Nintendo Switch 2, lancée récemment, fait le bonheur des fabricants d'accessoires, la nouvelle proposition de Jsaux Gaming pourrait bien irriter la firme de Kyoto.
Lancée en juin dernier, la Nintendo Switch 2 reprend la formule (gagnante) étrennée par la version lancée en 2017. Plus puissante, plus imposante, la Switch 2 ne révolutionne en rien la formule, et la console hybride signée Nintendo vient toujours se placer dans un dock pour afficher l'image sur un écran externe.
Un « nouveau » dock pour la Nintendo Switch 2 ?
Du côté de chez Jsaux Gaming, on vient de présenter un nouvel accessoire dédié à la console de Nintendo : OmniCentro Charger Dock. Ce dernier affiche un gabarit similaire à celui… d'un adaptateur secteur.
Taillé pour être emmené partout, l'OmniCentro Charger Dock est ultra compact, et dispose de trois connectiques, à savoir une prise USB-C, un port USB-A et une sortie HDMI. Pour Jsaux Gaming, il s'agit d'une « alternative pratique au dock officiel, combinant recharge et affichage dans un seul appareil. »
Outre son côté « transportable », l'accessoire signé Jsaux Gaming peut également séduire une frange de joueurs qui n'ont pas forcément envie/besoin d'un dock aussi imposant que celui proposé par défaut.
Une alternative alléchange… mais risquée ?
Une fois l'accessoire branché sur une prise secteur, il suffit d'y connecter la console en USB-C et de le relier à un écran via un câble HDMI. Le dispositif assure alors simultanément la recharge de la machine et l'affichage de l'image en 4K sur grand écran.
L'accessoiriste précise que son OmniCentro Charger Dock est loin d'être exclusif à la Switch 2, et qu'il peut également être utilisé avec une Switch de première génération, mais aussi un smartphone, un ordinateur…
Cette proposition, bien qu'alléchante, se heurte cependant à la politique très protectionniste de Nintendo concernant sa Switch 2. La firme de Kyoto a déjà prouvé cet été sa détermination à garder le contrôle, en cryptant le signal de sa console pour bloquer les docks concurrents et favoriser son propre matériel.
La menace d'une obsolescence provoquée par une simple mise à jour plane donc (aussi) sur cet accessoire qui sera commercialisé à la mi-novembre, au prix de 40 dollars.