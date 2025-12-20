Nintendo a discrètement informé les développeurs de l'arrivée prochaine de nouveaux formats de cartouches pour sa Switch 2. L'information aurait dû rester confidentielle, mais un éditeur a vendu la mèche en annonçant publiquement pouvoir enfin sortir son jeu en version physique complète.
Depuis le lancement de la console de nouvelle génération de Nintendo, le débat fait rage autour des Game-Key Cards, ces cartes hybrides qui obligent les joueurs à télécharger le jeu complet. La raison ? Nintendo ne proposait jusqu'ici que des cartouches de 64 Go pour sa Switch 2, bien trop chères pour les productions moyennes. Résultat : seules les grosses franchises bénéficiaient d'une vraie version physique intégrale. Bonne nouvelle pour les joueurs : cette situation devrait bientôt évoluer.
De nouvelles cartouches annoncées pour la Nintendo Switch 2 ?
Il y a deux jours, le constructeur japonais a officialisé auprès de ses studios partenaires l'arrivée de deux nouvelles capacités de cartouches, plus petites que le format utilisé jusqu'ici. ININ Games, éditeur allemand spécialisé dans les jeux rétro et indépendants, n'a manifestement pas attendu le feu vert de Big N pour communiquer l'information à sa communauté.
Au-delà de l’aspect matériel, cette nouveauté devrait concrètement influer sur la fabrication et les coûts liés aux versions physiques. Jusqu’ici, la Nintendo Switch 2 ne proposait que des cartouches 64 Go, coûteuses à produire pour des jeux dont la taille n’atteignait pas forcément ce seuil. Faute d'alternative, de nombreux éditeurs ont alors privilégié les Game-Key Cards, un format hybride mêlant support physique et téléchargement obligatoire.
L’introduction de ces nouvelles cartouches ouvre désormais une option différente, permettant d’envisager des productions entièrement physiques pour certains titres, sans téléchargement complémentaire. De toute évidence, cette annonce prématurée trahit les plans de Nintendo, qui prévoyait probablement de l'officialiser ultérieurement.
Switch 2 : des cartouches plus petites… mais des jeux plus chers
Cette évolution ne sera toutefois pas gratuite. Comme rapporté par The Verge, ININ Games prévient que les versions standard et collector de R-Type Dimensions III sur Nintendo Switch 2 augmenteront de 10 euros par rapport au tarif initialement annoncé. Les coûts de fabrication demeurent élevés, même avec ces nouvelles cartouches de capacité réduite. L'éditeur s'engage néanmoins à honorer les précommandes de l'édition spéciale au prix d'origine, sans majoration, pour remercier les premiers acheteurs.
Si les titres les plus volumineux continueront alors probablement de recourir aux Game-Key Cards, cette annonce devrait ouvrir la voie à davantage de sorties physiques intégrales pour les jeux Switch 2 de taille intermédiaire. À présent, il ne reste plus qu'à sagement attendre une confirmation officielle de la part de Nintendo.