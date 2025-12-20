Il y a deux jours, le constructeur japonais a officialisé auprès de ses studios partenaires l'arrivée de deux nouvelles capacités de cartouches, plus petites que le format utilisé jusqu'ici. ININ Games, éditeur allemand spécialisé dans les jeux rétro et indépendants, n'a manifestement pas attendu le feu vert de Big N pour communiquer l'information à sa communauté.

Au-delà de l’aspect matériel, cette nouveauté devrait concrètement influer sur la fabrication et les coûts liés aux versions physiques. Jusqu’ici, la Nintendo Switch 2 ne proposait que des cartouches 64 Go, coûteuses à produire pour des jeux dont la taille n’atteignait pas forcément ce seuil. Faute d'alternative, de nombreux éditeurs ont alors privilégié les Game-Key Cards, un format hybride mêlant support physique et téléchargement obligatoire.

L’introduction de ces nouvelles cartouches ouvre désormais une option différente, permettant d’envisager des productions entièrement physiques pour certains titres, sans téléchargement complémentaire. De toute évidence, cette annonce prématurée trahit les plans de Nintendo, qui prévoyait probablement de l'officialiser ultérieurement.