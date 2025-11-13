Avec le nouveau Pokémon Pokopia, Nintendo va franchir une nouvelle étape avec sa Switch 2, en proposant pour la première fois un jeu « maison » au format Game-Key Card.
Au moment de l’annonce de la Switch 2, Nintendo avait également évoqué l’arrivée d’un nouveau format de jeux : les « Game-Key Cards », ou « Cartes Clés » dans leur version française. Contrairement aux cartouches traditionnelles, ces cartes ne contiennent pas l’intégralité des données du jeu. Elles servent en réalité de clé d’accès permettant de télécharger le jeu complet sur la console via Internet.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
La Carte Clé de Jeu Nintendo Switch 2, encore et toujours
De ce fait, ces cartouches imposent un (parfois très lourd) téléchargement de données lors du premier lancement, avec un jeu qui pourra par la suite être joué uniquement si la cartouche est insérée dans le port du même nom, comme une cartouche « normale », sans la moindre connexion nécessaire. Nintendo a d'ailleurs mis en ligne récemment une nouvelle vidéo explicative à ce sujet.
Depuis juin dernier, de nombreux éditeurs tiers ont décliné leurs jeux sur Switch 2 au travers de ces mêmes Game-Key Cards. Une manière pour ces derniers de réduire les coûts de production (et d'éviter l'achat coûteux d'une carte de 64 Go), et tant pis pour les joueurs (et le stockage de leur Switch 2).
Jusqu'à présent, Nintendo n'avait pas franchi le cap de la Game-Key Card, mais cela sera le cas très bientôt.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Pokémon Pokopia, le premier jeu first party au format « Game-Key Card »
Le 5 mars 2026, Nintendo va proposer un nouveau jeu décliné de sa célèbre franchise Pokémon, avec l'épisode Pokopia, développé par Omega Force (et édité par Nintendo). Le site Web japonais de Nintendo confirme le côté « Game-Key Card » de Pokémon Pokopia, qui ne contiendra donc pas les données du jeu, mais simplement une autorisation à télécharger le titre via les serveurs du géant nippon.
Dans sa récente vidéo, Nintendo explique donc comment et pourquoi la société va « vendre une boîte vide » tout en donnant l’impression aux joueurs de leur rendre service, en prenant Pokémon Pokopia comme exemple tout au long de la présentation. Un titre qui ne nécessitera que 10 Go d'espace de stockage sur la machine.
Pour de nombreux joueurs, quand bien même Pokémon Pokopia n'est pas développé par Nintendo, il reste profondément décevant de constater que même Nintendo adopte désormais cette approche de Game-Key Card, à même de compromettre un jour la préservation de ses propres jeux.
Reste à savoir maintenant si cela amorce le début d'une nouvelle tendance pour Nintendo, ou si les titres du géant japonais continueront d'être proposés au format classique, comme c'est le cas de Mario Kart World, de Donkey Kong Bananza ou, encore, du récent Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau.
Pokémon Pokopia est actuellement proposé en précommande chez Nintendo, au prix de 69,99€.