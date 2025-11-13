Depuis juin dernier, de nombreux éditeurs tiers ont décliné leurs jeux sur Switch 2 au travers de ces mêmes Game-Key Cards. Une manière pour ces derniers de réduire les coûts de production (et d'éviter l'achat coûteux d'une carte de 64 Go), et tant pis pour les joueurs (et le stockage de leur Switch 2).

Jusqu'à présent, Nintendo n'avait pas franchi le cap de la Game-Key Card, mais cela sera le cas très bientôt.