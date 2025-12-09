Veronica Lichtenstein se souvient de la satisfaction profonde que procuraient les jeux des années 1990. « On traversait les niveaux, on apprenait les schémas ennemis par cœur et, une fois l’écran final atteint, l’impression d’avoir réellement accompli quelque chose s’installait. Une vraie victoire ! » explique-t-elle. Le cerveau offrait alors une dose durable de satisfaction, comparable à celle que l’on ressent après un projet difficile mené à terme.

Selon elle, de nombreux jeux modernes inversent complètement cette logique. Ce qui semble gratuit n’est souvent qu’un appât menant aux microtransactions, quelques euros pour un skin, un peu plus pour réduire le temps de progression. Une structure pensée pour fragmenter la récompense plutôt que pour la gagner pleinement.