L’empreinte du jeu vidéo ne dépend pas uniquement du matériel. En effet, le mode de distribution pèse aussi dans la balance. Produire un million de disques physiques, emballage compris, revient à 312 tonnes de CO₂e, sans compter le transport. Le téléchargement du même volume de jeux, à savoir 1 million de copies de 70 Go, ne génère que trois tonnes de CO₂e, hors mises à jour.

Mais, sans surprise, le numérique n’est pas neutre pour autant. L’essor du streaming sur YouTube et Twitch a fait naître une nouvelle habitude : jouer, mais également regarder jouer. Selon Greenly, une heure de streaming YouTube équivaut à 3,2 kg CO₂e. Si chaque joueur visionnait 30 minutes de contenu par jour, cela représenterait 584 kg CO₂e par an.

Les joueurs peuvent agir à leur échelle, en privilégiant notamment le numérique et en évitant les accessoires superflus. Les studios, eux, disposent d’un autre levier : l’optimisation logicielle, qui permet de diminuer la consommation électrique pendant les sessions de jeu.