Ma plus grande fierté, c’est d’avoir des parents de jeunes joueurs, qui ne connaissent rien aux jeux vidéo, et qui me disent : « Les jeux vidéo je n’y connais rien, mais avec votre émission et vos blagues, je m’y suis intéressé et du coup je joue avec mon fils, alors qu’avant je regardais ça avec méfiance. J’interdis plus, au contraire, ça nous rassemble ». La meilleure chose qu’ait faite Game One c’est de populariser le JV, de le dédramatiser, de montrer que ça se partage, et qu’on était des millions à partager ça.

Depuis les débuts de Game One, on a ce sentiment d’appartenir aux gens. Moi je leur appartiens, je suis dans le salon de certains depuis qu’ils sont tout petits (à l’époque où Game One était accessible via CanalSat !), on me considère comme un pote et je leur parle comme un pote. Il y a une proximité assez unique qui s’est créée avec les gens, et ceux qui me connaissent me connaissent très bien, « comme un vieux pote » finalement.

Quel regard portes-tu sur le jeu vidéo moderne ? Les exclusivités qui se font la malle, la dématérialisation, les consoles de salon de moins en moins nécessaires…

Moi je suis assez nostalgique de la période où il y avait une vraie concurrence. Tout le long de l’Histoire du jeu vidéo, on s’est bagarré à grands coups d’exclusivités. Petit à petit, les frontières sont devenues de plus en plus floues, et même si on peut se montrer critiques vis-à-vis de Nintendo qui reste sur ses licences fortes sans vraiment en créer de nouvelles, cela fonctionne très bien pour eux, et ils ont su garder ce système d’exclusivités.