Les visiteurs pourront également retrouver de nombreux développeurs, mais également des artistes, des Youtubers, des techniciens, des historiens, des développeurs…

On pourra également y croiser, et écouter, le compositeur britannique Cold Storage (Tim Wright), connu pour son travail sur des licences cultes telles que Lemmings et WipEout. À propos de cette dernière, une réplique grandeur nature du vaisseau Feisar, réalisée par Benoit RC, sera elle aussi présente sur place.