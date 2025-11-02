Les amateurs de rétrogaming basés en région lyonnaise ont bientôt rendez-vous avec un nouveau festival dédié à leur passion : Japan Game Festival.
En 2024, Lyon avait été le théâtre de Poly'Gones, une convention consacrée au rétrogaming, imaginée par Retro Polo, vidéaste spécialisé dans le jeu vidéo sur YouTube, et Kevin d’Art’cade, gérant d’une boutique dédiée à la conception de bornes d’arcade sur mesure. Plus récemment, en mai dernier, le Festival Warp-Zone avait ouvert ses portes, toujours sous la direction de Retro Polo. Dans quelques jours, la métropole lyonnaise accueillera un nouveau rendez-vous : le Japan Game Festival.
Le salon Japan Game Festival, c'est quoi ?
Pour cette nouvelle édition, focus sur le berceau des jeux vidéo de notre enfance : le Japon. « C’est une ode aux développeurs et constructeurs japonais des années 1980, 1990 et 2000, sans qui le jeu vidéo n’existerait pas sous la forme que l’on connait. Certains (PlayStation, Nintendo, etc.) sont d’ailleurs encore dans la course », a confié à Clubic l'organisateur Rétro-Polo.
L’idée de cette édition, c’est de se focaliser à 100% sur les consoles et micro japonais : Famicom, Super Famicom, Dreamcast, PC Engine… Au total, plus de 120 consoles et autres machines d'arcade seront de la partie, le tout, intégralement (et gratuitement) jouable bien sûr.
C'est qui ? C'est quand ? C'est où ?
Parmi les invités de cette édition, on retrouvera Jean-Marc Demoly, alias JM Destroy, mais aussi le toujours passionnant Florent Gorges, le créateur d'Alone in the Dark et Little Big Adventure, Frédérick Raynal, mais aussi le plus intrépide des gamers, à savoir Marcus (à l'origine notamment de Level One) de Game One.
Les visiteurs pourront également retrouver de nombreux développeurs, mais également des artistes, des Youtubers, des techniciens, des historiens, des développeurs…
On pourra également y croiser, et écouter, le compositeur britannique Cold Storage (Tim Wright), connu pour son travail sur des licences cultes telles que Lemmings et WipEout. À propos de cette dernière, une réplique grandeur nature du vaisseau Feisar, réalisée par Benoit RC, sera elle aussi présente sur place.
Du très beau monde donc. Comme lors des précédentes éditions, le salon est ouvert à tous, offrant une occasion parfaite de partager la passion du jeu vidéo entre les générations, tout en découvrant un véritable pan de l'histoire vidéoludique.
Au menu, on profitera également de diverses conférences (Domination du jeu vidéo japonais dans les années 80/90, Histoire de Nintendo…), mais aussi de divers concerts, sans oublier des tirages au sort pour gagner de nombreux lots exclusifs.
L'évènement Japan Game Festival se tiendra les 8 et 9 novembre à Lyon, dans la salle de la Ficelle. La promesse est simple : « Entrez dans un véritable musée du jeu vidéo intégralement jouable ! ». L'équipe organisatrice précise qu'il est fortement recommandé de précommander son billet pour entrer aussitôt dans la salle. Vous savez quoi faire.