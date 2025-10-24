Le Paris Audio Video Show 2025 s’installe ce week-end au Palais des Congrès de Paris, du 25 au 27 octobre, pour célébrer l’audiovisuel dans toutes ses dimensions !
Hi-fi, home cinéma, vidéoprojecteurs, casques, enceintes, instruments et technologies immersives, il y en aura pour tous les goûts ce weekend au PAVS. Véritable fête du son et de l’image, l’événement réunit cette année plus de 500 marques internationales, prêtes à dévoiler leurs dernières créations au grand public comme aux professionnels.
Une édition placée sous le signe de l’immersion
Depuis sa transformation du Festival Son & Image en un rendez-vous majeur européen, le Paris Audio Video Show (PAVS) s’est imposé comme le salon de référence pour tous les passionnés d’audio, de vidéo et d’expérience sensorielle.
L’édition 2025 promet une immersion totale : écrans géants, systèmes audio d’exception, expériences interactives, salles de démonstration calibrées et concerts live rythmeront ces trois jours.
À l’heure où la frontière entre cinéma, jeu vidéo et musique s’estompe, le salon devient un véritable laboratoire du divertissement de demain. L’audiophile, le cinéphile et le gamer s’y croisent dans une même passion pour la précision, la puissance et l’émotion.
Téléviseurs XXL et cinéma à la maison
Côté image, les visiteurs pourront en prendre plein les yeux avec les dernières références du home cinéma nouvelle génération.
Le Hisense 116UXQ, premier téléviseur RGB MiniLED, trône à 116 pouces pour une expérience visuelle grand format. TCL lui répond avec son X955 et ses 115 pouces de diagonales pour ce téléviseur QD-Mini LED, un monstre de luminosité (jusqu’à 5 000 cd/m2) qui mise sur la fluidité et le contraste pour séduire aussi les joueurs, grâce à son mode 240 Hz et la compatibilité AMD FreeSync.
Chez Sony, le Bravia 8 II met en avant la technologie QD-OLED et un système audio intégré directement à l’écran, tandis que Valerion exposera son VisionMaster MAX, un vidéoprojecteur laser conçu pour restituer des noirs d’une profondeur cinématographique. Les visiteurs pourront également découvrir Orion One, une salle immersive conçue par MyCiné et BenQ, inspirée des vaisseaux de science-fiction et pensée pour offrir une démonstration de cinéma total.
Casques et enceintes à l’honneur
Le PAVS n’oublie pas les amoureux du son. Les marques Meze Audio, FiiO, KOSS ou Argon Audio présenteront leurs nouveautés phares : casques planaires, baladeurs hi-res, enceintes connectées et amplifications numériques.
Parmi les produits attendus, le Meze 105 Silva séduit déjà par son design mêlant bois de noyer et métal, tandis que FiiO profite du salon pour dévoiler son baladeur M21 Titane, un modèle audiophile compatible avec toutes les plateformes de streaming haute résolution.
Un rendez-vous pour tous les passionnés
Concerts, sets DJ, ateliers interactifs et démonstrations exclusives ponctueront ces trois jours au Palais des Congrès. L’occasion d’approcher de près les marques emblématiques du secteur, mais aussi de découvrir celles qui façonneront le son et l’image de demain.
Pour récupérer vos places gratuitement, sachez que vous êtes invités à l'évènement par la rédaction Clubic. Il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessus pour réserver vos tickets.