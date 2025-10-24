Le Hisense 116UXQ, premier téléviseur RGB MiniLED, trône à 116 pouces pour une expérience visuelle grand format. TCL lui répond avec son X955 et ses 115 pouces de diagonales pour ce téléviseur QD-Mini LED, un monstre de luminosité (jusqu’à 5 000 cd/m2) qui mise sur la fluidité et le contraste pour séduire aussi les joueurs, grâce à son mode 240 Hz et la compatibilité AMD FreeSync.



Chez Sony, le Bravia 8 II met en avant la technologie QD-OLED et un système audio intégré directement à l’écran, tandis que Valerion exposera son VisionMaster MAX, un vidéoprojecteur laser conçu pour restituer des noirs d’une profondeur cinématographique. Les visiteurs pourront également découvrir Orion One, une salle immersive conçue par MyCiné et BenQ, inspirée des vaisseaux de science-fiction et pensée pour offrir une démonstration de cinéma total.