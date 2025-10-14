Le Paris Audio Video Show 2025 revient au Palais des Congrès de Paris les 25 et 26 octobre prochains. Cet événement est le plus grand salon européen dédié à la hi-fi, au home cinéma, à la vidéo et aux expériences immersives. Et devinez quoi ? Vous pouvez récupérer vos places gratuitement avec Clubic !