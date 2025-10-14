Le Paris Audio Video Show 2025 revient au Palais des Congrès de Paris les 25 et 26 octobre prochains. Cet événement est le plus grand salon européen dédié à la hi-fi, au home cinéma, à la vidéo et aux expériences immersives. Et devinez quoi ? Vous pouvez récupérer vos places gratuitement avec Clubic !
Pour célébrer cette nouvelle édition et en tant que partenaire média de l'événement, Clubic vous offre vos places pour le Paris Audio Video Show 2025. Pour récupérer votre entrée gratuite, il suffit de suivre le lien ci-dessous.
Une belle occasion de découvrir, gratuitement, les dernières innovations en matière de son, d’image et de musique, au cœur d’un événement incontournable pour tous les passionnés de technologie audiovisuelle.
Un week-end au cœur de l’innovation audio et vidéo
Véritable lieu de rencontre pour les passionnés de son, d’image et de technologies, le PAVS s’impose comme un rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières innovations et échanger directement avec les marques qui façonnent l’avenir de l’audiovisuel.
Chaque année, le PAVS rassemble des milliers de passionnés autour des plus grandes marques internationales. En 2025, plus de 500 exposants seront présents pour dévoiler leurs dernières nouveautés : enceintes haut de gamme, amplificateurs, écrans OLED et MiniLED, vidéoprojecteurs 4K, casques, platines, instruments et équipements DJ.
Le salon proposera également des démonstrations exclusives, des ateliers interactifs, des sets live, ainsi que des rencontres avec des ingénieurs, artistes et concepteurs venus partager leur savoir-faire.