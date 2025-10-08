Le Paris Audio Video Show fera son grand retour les 25 et 26 octobre 2025 au Palais des Congrès de Paris, avec une journée professionnelle le lundi 27 octobre.
Événement de référence en Europe pour les passionnés de son, d’image et de musique, le salon promet une nouvelle édition particulièrement riche en démonstrations, innovations et rencontres.
Le plus grand salon européen du son et de l’image
Né du Festival Son & Image, le Paris Audio Video Show (PAVS) s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des amateurs de hi-fi, home cinéma, vidéo et technologies immersives. L’édition 2024, qui avait accueilli plus de 32 000 visiteurs et comptait Eric Serra comme parrain, avait confirmé l’engouement du public pour cet événement mêlant passion et découverte.
Pour 2025, les organisateurs voient plus grand encore : plus de 500 marques internationales sont attendues pour présenter leurs dernières nouveautés, qu’il s’agisse de systèmes audio haut de gamme, enceintes connectées, amplificateurs, écrans OLED et MiniLED, vidéoprojecteurs 4K, ou encore d’instruments de musique, équipements DJ et solutions de sonorisation.
Expériences immersives et rencontres exclusives
Au-delà de l’exposition, le salon multipliera les expériences sensorielles et immersives : salles de démonstration, ateliers interactifs, sets DJ, concerts gratuits et conférences permettront au public d’approcher le matériel dans des conditions réelles. Ingénieurs, designers et artistes viendront également partager leur savoir-faire lors de rencontres exclusives.
L’objectif de l'événement reste inchangé. Il s'agit d'offrir une immersion totale dans les univers du son, de la musique et de l’image, tout en faisant découvrir les innovations qui façonnent les usages de demain, qu’il s’agisse de haute fidélité, de home cinéma ou de technologies d'affichage ou de sonorisation professionnelles.
Une belle occasion de plonger dans le futur du son et de l’image, au cœur du plus grand salon européen dédié à la haute fidélité, à la vidéo et aux expériences immersives.
