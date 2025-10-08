Au-delà de l’exposition, le salon multipliera les expériences sensorielles et immersives : salles de démonstration, ateliers interactifs, sets DJ, concerts gratuits et conférences permettront au public d’approcher le matériel dans des conditions réelles. Ingénieurs, designers et artistes viendront également partager leur savoir-faire lors de rencontres exclusives.



L’objectif de l'événement reste inchangé. Il s'agit d'offrir une immersion totale dans les univers du son, de la musique et de l’image, tout en faisant découvrir les innovations qui façonnent les usages de demain, qu’il s’agisse de haute fidélité, de home cinéma ou de technologies d'affichage ou de sonorisation professionnelles.