Côté tarifs, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, avec un tarif fixé à 5€ pour la journée. A noter que l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans, et que divers lots sont à gagner via une tombola, avec notamment une PS5.

Enfin, tous les billets de précommande à 5€ sont potentiellement gagnants pour une Mega Dreamcast custom, d'une valeur de 250€, avec un tirage au sort pour désigner l'heureux élu.

Pour rester dans l'actualité des jeux vidéo, rappelons que Nintendo a tout récemment officialisé sa nouvelle Switch 2, laquelle débarquera dans les boutiques françaises le 5 juin prochain. On vous dit tout (et plus encore) ce qu'il faut savoir de la nouvelle Nintendo Switch 2 à cette adresse.