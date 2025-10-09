Après plus de vingt-sept ans d'antenne, Game One s'apprête à tirer sa révérence. Le groupe Paramount Networks France met fin à l'aventure de cette chaîne pionnière du jeu vidéo à la télévision, dans le cadre d'une restructuration qui frappe plus de la moitié de ses équipes télévisuelles.
La nouvelle a circulé discrètement auprès d'une dizaine de salariés avant de se confirmer : Game One, pionnière de la culture vidéoludique à la télévision française, devrait disparaître des écrans dans les prochaines semaines. Née le 7 septembre 1998, cette chaîne qui a accompagné plusieurs générations de joueurs va devenir la victime collatérale d'une opération financière d'envergure internationale. Le groupe Paramount Networks France, propriétaire de Game One, a décidé de mettre un terme à la diffusion de la chaîne à la fin du mois de novembre 2025.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Game One va fermer ses portes avant la fin de l'année
Cette décision découle directement du rapprochement entre Paramount Global et Skydance, deux géants américains qui fusionnent pour former une nouvelle structure après validation des régulateurs américains de la concurrence. Les responsables de la chaîne n’ont pas répondu aux sollicitations des journalistes, mais plusieurs salariés confirment avoir été prévenus peu avant la rentrée. Pour eux, la fermeture reste brutale : « On est pourtant très rentable », confie un chargé de production présent depuis dix ans au sein du groupe. D’après les données recueillies par nos confrères de Tech&Co, Game One générait plus de deux millions d’euros de bénéfices nets par an.
Malgré cette rentabilité, des employés pressentaient la fin : « On le sentait venir, car même si on nous a dit de repartir pour une saison, ce sont des contrats courts qui ont été signés », explique une pigiste. Une résignation alimentée par l’absence de communication de la direction, contactée en vain par Tech&Co.
Une chaîne qui venait pourtant de fêter son 27ᵉ anniversaire
L'histoire de Game One débute en 1998 avec une ambition claire : populariser l'univers vidéoludique sur le petit écran. Initialement accessible uniquement via satellite, l'antenne s'ouvre ensuite au câble avant d'intégrer les box ADSL, élargissant parallèlement son offre aux programmes d'animation japonaise. Les difficultés surgissent dès le début des années 2000 quand Infogrames, studio français de développement ayant co-créé la chaîne avec Canal+, impose sa vision éditoriale, entraînant des démissions et des restrictions budgétaires. Le changement d'actionnaire intervient en 2006, permettant l'émergence de projets satellites comme J-One, aujourd'hui également menacée.
Malgré des tentatives de relance, comme un tout nouvel habillage l'année dernière, les salariés ont rapidement compris que la situation n’évoluerait pas. « En 2024, on a eu droit à un nouvel habillage, on pensait que ça allait mener à quelque chose de bien, finalement, on a vite constaté que c’était un chant du cygne », déplore un membre de l’équipe.
Les figures emblématiques de la chaîne sous le choc
Les visages historiques de la chaîne ont réagi publiquement à l'annonce de cette fermeture. Marcus, présent depuis le lancement en 1998, s'est dit heurté d'avoir découvert la nouvelle par voie de presse : « J'ai du mal à croire que Paramount et Skydance n'aient pas eu la décence de me prévenir de leur intention de mettre fin à une chaîne qui fait le bonheur des gamers depuis 1998 et sur laquelle j'officie depuis le premier jour ». L'animateur insiste qui plus est sur la dimension patrimoniale de cette disparition : « Si ce projet de fermeture est réel, c'est 27 ans de l'histoire du jeu vidéo qui vont être désintégrés ».
Kayane, autre personnalité phare de l'antenne, déplore également les conditions de cette révélation : « J'aurais préféré que cela soit annoncé dans de meilleures conditions, ne serait-ce que de notre part officiellement en premier, on l'aurait mérité et vous aussi qui suivez Game One depuis de nombreuses années pour certains ». L'animatrice souligne d'ailleurs l'absurdité économique de la décision : « Même si quelque chose marche bien, qu'on a une audience, qu'on est rentable (et c'est bien le cas), il y aura toujours des gens pour décider de notre sort à notre place ».
Fin novembre marquera donc l'extinction définitive du plateau de Team G1, programme phare de l'antenne, clôturant indubitablement un chapitre marquant de l'histoire du gaming en France. Nous souhaitons évidemment le meilleur aux équipes de Game One, salariés et collaborateurs, qui devront rapidement se réorienter après avoir consacré tant d'années à faire vivre cette antenne devenue emblématique.