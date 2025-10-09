Cette décision découle directement du rapprochement entre Paramount Global et Skydance, deux géants américains qui fusionnent pour former une nouvelle structure après validation des régulateurs américains de la concurrence. Les responsables de la chaîne n’ont pas répondu aux sollicitations des journalistes, mais plusieurs salariés confirment avoir été prévenus peu avant la rentrée. Pour eux, la fermeture reste brutale : « On est pourtant très rentable », confie un chargé de production présent depuis dix ans au sein du groupe. D’après les données recueillies par nos confrères de Tech&Co, Game One générait plus de deux millions d’euros de bénéfices nets par an.

Malgré cette rentabilité, des employés pressentaient la fin : « On le sentait venir, car même si on nous a dit de repartir pour une saison, ce sont des contrats courts qui ont été signés », explique une pigiste. Une résignation alimentée par l’absence de communication de la direction, contactée en vain par Tech&Co.